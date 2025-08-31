クリスピー・クリーム・ドーナツ、一番人気商品が1日限定“99円”に
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンでは、9月9日の「クリスピー・クリームの日」を記念して、2025年9月3日（水）〜9月9日（火）の7日間を「KRISPY KREME WEEK」とし、3つの“美味しいおトク”をクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗（※KKD店舗以外の小売店及び催事を除く）で届ける。
【写真】サクサク食感が楽しい『スイート ポテト タルト』
毎年9月9日は「クリスピー・クリームの日」。年に一度の記念日に感謝の気持を込めて、「99」という数字をテーマに“美味しいおトク”を楽しめる3つのキャンペーンを、2025年9月3日（水）〜9月9日（火）の「KRISPY KREME WEEK」に実施する。
アプリ会員限定のおトクなクーポンや、通常216円（※テイクアウト価格）の一番人気商品「オリジナル・グレーズド（R）」がなんと半額以下の99円（※テイクアウト価格）で楽しむことができるスペシャル企画、時間・店舗限定でのみ体験できる「できたてオリグレ」のプレゼントを用意した。思わずお店に行きたくなるような、ワクワクする楽しいおトクがたくさん詰まった7日間となる。
■【全店舗対象】一番人気の「オリジナル・グレーズド（R）」が99円
9月9日の「クリスピー・クリームの日」限定の特別キャンペーン。感謝の気持ちを込めて、一番人気の『オリジナル・グレーズド（R）』をクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗にて合計9900個を通常価格216円のところ特別価格99円で販売する。
【実施日時】2025年9月9日（火）1日限定
【対象商品】『オリジナル・グレーズド（R）』
【特別価格】99円（イートイン：101円） ※通常価格216円（イートイン：220円）
【販売数量】全店合計9900個
【実施店舗】クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗（イベント・催事店舗を除く）
※特別価格でのご購入は、1組につき3個まで（4個目からは通常価格）。
※各店舗の上限数に達し次第、通常価格での販売となる。
※なくなり次第終了。
※店頭での取り置きや予約はない。
※BOX割、コンボ割は適応されない。
※他割引券、アプリクーポン（プレゼントクーポンは除く）との併用は不可。
※クイックオーダー、各社デリバリーでは利用できない。
