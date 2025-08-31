ソシエダは0-1で昇格組オビエドに敗戦した

スペイン1部レアル・ソシエダは現地時間8月30日にラ・リーガ第3節でオビエドと対戦して0-1で敗れた。

日本代表MF久保建英は先発出場したが、ビハインドのなかで後半20分に途中交代。現地メディアでは「精彩を欠いた」と称されるなど、低評価が並んだ。

開幕2試合連続ドロー発進となったソシエダは敵地に乗り込んだ一戦で、昇格組のオビエドを相手に不覚を取った。前半40分に先制を許すと、その1点を返すことができずに敗戦。開幕3試合勝利なしとなった。

右サイドで先発した久保は前半36分に突破から右足で際どいシュートを放つも枠を捉えきれず。得点に絡めないまま、後半20分にピッチを後にした。

スペイン地元紙「エル・デスマルケ」の選手採点では久保に「5点」がつけられ、「徐々に鋭さを増して相手のゴールに迫ったが、最終的にはフェードアウトした」と評された。「noticias de Gipuzkoa」では「3点」とさらに低評価で、「精彩を欠いた。決定機同然の場面で右足のシュートを外してしまった」と厳しい目を向けられていた。

スロースタートで15位へと順位を落としたソシエダ。代表ウィークを挟んでの次節は3連勝で首位のレアル・マドリードとホームで対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）