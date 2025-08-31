2025年、太平洋戦争が終わって80年。戦争を題材にしたさまざまな映画やTVドラマが制作されているが、映画『雪風 YUKIKAZE』は、尊い命を守るため、仲間全員を救おうと奮闘した駆逐艦「雪風」を題材にしており、人間ドラマの部分に強く惹かれる作品となっている。

太平洋戦争中に実在した雪風は、海軍で“幸運艦”と呼ばれていた。それは、雪風は敵弾をかいくぐりながら駆逐艦としての任務を果たし、沈没することなく必ず生き抜いたからだ。そして、生き抜いた後は決まって戦場に留まり、沈没する僚艦から海に投げ出された仲間たちを救い上げ、共に帰還させた。さらに、戦後は復員輸送船としての航海を続け、外地に取り残された人々、約13,000名を日本に送り返したのだ。

この史実を知った時、非常に驚いたし、戦って命を落とすことが立派とされていた当時の状況を描く作品とは、取り上げる題材が大きく異なる本作に心を奪われた。

恥ずかしながら、本作に興味を持つまで、駆逐艦の任務についてよく分かっていなかったのだが、筆者と同じような人もいるかもしれないと思い、記しておきたい。駆逐艦は、一度は耳にしたことがあるであろう「大和」や「武蔵」といった戦艦に比べ、遥かに小型で軽量。高速で小回りが効くので、その機動性を活かし、先陣を切って魚雷で戦い、艦隊を護衛する。ほかにも、兵員や物資の輸送、上陸支援、沈没艦船の乗員救助などを行う“海の何でも屋”、“海軍一の働き手”として、数々の戦場で活躍した。

その駆逐艦の中でも、“幸運艦”と呼ばれた雪風の活躍を描く本作で、今回が初共演となった竹野内豊と玉木宏が、それぞれ艦長の寺澤一利と先任伍長の早瀬幸平に扮し、1人の仲間も見捨てることなく救うために、あらゆる手を尽くす頼れるキャラクターを熱演している。 物語は、寺澤が雪風の艦長として赴任するところから始まる。先任伍長とは、最古参として艦の全下士官・兵を束ね、唯一、艦長にも意見を言えるポジションで、寺澤艦長も早瀬先任伍長を尊重しながら、共に働くこととなる。寺澤は、武士道を信念に携えた、いわゆる一般的な軍人像とは一線を画す、澄み切った人間性の艦長という設定にも惹かれた。型破りな判断で激戦をくぐり抜ける手腕がある、リーダーシップに長ける寺澤を、穏やか且つ静かな情熱を持って演じる竹野内がとても良く、大いに惹き付けられる。

竹野内は、現在放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』で、『アンパンマン』の作者として知られるやなせたかしをモデルにした柳井嵩（北村匠海）の伯父・柳井寛を演じたが、彼は「絶望の隣は希望」や「何のために生まれて、何をしながら生きるのか」といった名セリフを発するキャラクターで、寛おじさんの数々の言葉が視聴者の心に響いたと話題になった。今回の『雪風 YUKIKAZE』でも、予告編にもある寺澤艦長の「普通がいいな」という言葉は、戦争が終わった未来の日本がどうなっていてほしいか、彼の心からの言葉であり、竹野内が発することで、朝ドラ視聴者をはじめ、多くの人の心に刺さるのではないだろうか。

『真夏のオリオン』（2009年）や『沈黙の艦隊』（2023年）では艦長を演じてきた玉木が、本作ではどちらかと言うと肉体派のキャラクターである早瀬先任伍長に扮しているのも興味深い。仲間を救うためなら、いくらでも体を張り、泥まみれになって働く人間臭い早瀬を、とても魅力的に表現している玉木。

そんな早瀬によって、沈没した巡洋艦から海に投げ出されところを救い上げられた若き水雷員・井上壮太を演じているのは奥平大兼。『MOTHER マザー』（2020年）で衝撃的なデビューを果たし、日本アカデミー賞やブルーリボン賞で新人賞を受賞した彼は、『Cloud クラウド』（2024年）や、1月期のTBS日曜劇場『御上先生』などで、どんどん演技の幅を広げている。井上は早瀬を尊敬し、絶対に諦めずに仲間を救うという精神を受け継いでいく。

また、早瀬の妹・サチを演じている當真あみは、兄の無事を願い、戦時下を懸命に生きている少女を等身大に体現。日本テレビ系にて放送中の『ちはやふる－めぐり－』や、10月17日公開の待機作『ストロベリームーン 余命半年の恋』で主役を張る當真も、平和を願うメッセージが込められた『雪風 YUKIKAZE』の重要な役割を担うキャラクターを好演している。

竹野内や玉木といったベテラン俳優と、奥平や當真といったフレッシュな才能のケミストリーも見どころで、あらゆる年代の観客に刺さる見応えのある映画となっている。終戦記念日の8月15日から公開中の『雪風 YUKIKAZE』は、冒頭でも述べたが、ほかの戦争映画とはまた違った、胸に広がるような感動が味わえる、人間ドラマとしての魅力に溢れている作品だと感じた。観終わった後に感想を語り合いたくなるし、雪風の活躍のおかげで助かった命に想いを馳せ、雪風が現代へとつないでくれた平和を守らなければならないと強く痛感する傑作映画だ。（文＝清水久美子）