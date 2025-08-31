TenTwenty¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ï¥ì¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î²»³ÚÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿°ì¶Ê¤Ë
¡¡TenTwenty¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ï¥ì¡×¤ò10·î15Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§XIIX¡¢¶³¦Àþ¤¬¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤±¤ë¤â¤Î¡¡2¡õ5ÊÔÀ®¡ØBorder=Border¡Ù¤ÇºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤Îºß¤êÊý¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜÆü8·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØSPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY¡Ù¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÆÞ¤Ã¤¿¿´¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê²Î»ì¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿TenTwenty¤Î²»³ÚÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢TenTwenty¤Ï·ëÀ®ÆüÅöÆü¤Î10·î20Æü¤ËZepp DiverCity (TOKYO)¡¢Æ±·î24Æü¤ËÂçºå GORILLA HALL OSAKA¤Ë¤Æ¡ØTenTwenty ONE MAN LIVE ～¥Ï¥ì～¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¸½ºß¥×¥ì¥ê¥¶ー¥Ö¤¬¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë