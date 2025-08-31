◆スペイン１部 ３節 オビエド１―０Ｒソシエダード（３０日・カルロス・タルティエレ）

日本代表ＭＦ久保建英が所属するＲソシエダードは敵地で昇格組のオビエドに０―１で敗れた。

右サイドの攻撃的な位置で先発した久保は、前半６分に右サイドでフリーでボールを受け、ドリブルから左足シュートを放つもＧＫに阻まれる。

同３２分には右サイドでボールを受けてからドリブルとパスで味方の好機を演出。さらに同３６分には中盤でのボール奪取からドリブルで中央を突破し、右足でミドルシュートを放つも、惜しくもゴール左へ外れた。

しかし、チーム全体で立ち上がりからチャンスを何度も作りながらゴールを奪えずにいると、前半４０分にオビエドにカウンターを浴び、ワンチャンスを生かされて失点。３試合連続で先制点を許し、前半を０―１で折り返した。

Ｒソシエダードは後半も立ち上がりから相手ゴール前に攻め込むも相手ＧＫに阻まれ、久保も後半１３分頃にはエリア内でボールを受けるがＤＦに防がれる。久保は後半２０分で途中交代し、チームも得点を奪えずに０―１で敗戦。昇格組のオビエドに初勝利を献上した。

これでＲソシエダードは開幕３戦を終えて２分け１敗となった。