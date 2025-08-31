中田花奈が、8月26日発売の「週刊FLASH」（光文社）の表紙＆巻頭に登場した。

中田花奈©光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝

「週刊FLASH」8月26日発売号©光文社/週刊FLASH

元乃木坂46のメンバーで、現在はタレント、プロ雀士、麻雀カフェの経営者などマルチに活躍する中田花奈が「FLASH」に登場。真夏のプールや淡い光が差し込む邸宅を舞台に、オトナの女性の艶っぽさを感じさせるグラビアを10ページにわたり披露。インタビューでは、Mリーガーとして活躍する彼女が今いちばんの目標について語っている。

中田花奈 プロフィール

なかだ・かな

31歳。1994年8月6日生まれ。埼玉県出身。T158。

2011年に乃木坂46の第1期メンバーオーディションに合格。2020年同グループを卒業。2021年には日本プロ麻雀連盟第37期前期プロテストに合格。さらに自身が経営する麻雀カフェ「chun.」をオープン。2023年、BEAST Japanext（現・BEAST X）よりドラフト指名を受けてMリーグに参戦。2025年5月、2nd写真集『掻き立てる』（講談社）発売。そのほか最新情報は公式X（@nakada_official）、公式Instagram（＠nakadakana_official）をチェック。

FLASHデジタル写真集『Bloom』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売。

「週刊FLASH」8月26日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み/8月26日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

