【ライブレポート】XG『a-nation』ヘッドライナーで登場！初フルアルバムリリースをサプライズ発表

XGが、8月30日に東京・味の素スタジアムにて開催された国内最大級の累計動員数を誇る夏フェス『a-nation 2025』にヘッドライナーとして初出演を果たした。

■「XG初のスタジアムでのライブ」（XG・HINATA）

XGにとっては、2025年4月に開催され、Xの世界トレンド2位になるなど、パフォーマンスが多くの国内外メディアから高く評価され、世界で大きな旋風を巻き起こしたアメリカ最大級の音楽フェス『コーチェラ2025』（『Coachella Valley Music and Arts Festival』）以来の音楽フェス出演となった。

ヘッドライナーアーティストとしてオーディエンスに大歓声で迎え入れられたXGは、この日のために用意されたXGの個性と世界観が存分に表現された衣装で登場。「TGIF」「SOMETHING AIN’T RIGHT」とダンサブルな楽曲で幕を開け、一気に会場をXGカラーに染め上げる。夏にぴったりのダンスサマーソング「NEW DANCE」では、体を揺らして一緒に踊る観客も。

MCでは、JURINが「今日の最後ということで、みんなと一緒に宇宙に行けるような素敵な時間になったら良いなと思います！」と盛り上げ、全米ビルボードチャート「Hot Trending Songs Powered by Twitter」で日本人アーティストとして史上初のウィークリー1位に輝いた「GRL GVNG」では、椅子を用いた洗練されたパフォーマンスで観客を沸かせた。

「HESONOO + X-GENE」から、世界でバイラルを起こしたXG初のオールラップソング「WOKE UP」では、圧巻のステージで会場のボルテージを一気に上げていく。

「IYKYK」「PUPPET SHOW」では、躍動感溢れるダイナミックなパフォーマンスで観客を釘付けに。MCでは、HINATAが「実はXG初のスタジアムでのライブということで、こんなにたくさんのお客さんの前でパフォーマンスをすることができて、本当にうれしいです！」とコメント。

そして、日本でも人気の楽曲「MASCARA」、ワールドツアーという特別な旅を歌った「MILLION PLACES」では、メンバーがトロッコに乗った演出で会場全体をさらに盛り上げる。

資生堂「アネッサ」グローバルキャンペーンソングで、Billboard Japanの総合チャート「Hot100」で22週連続ランクインを果たした「IS THIS LOVE」は、ピアノバージョンとオリジナルバージョンをミックスさせた演出で会場を熱狂の渦に包み込み、米ラジオチャート「Mediabase Top 40 Radio Airplay Chart」に、日本人女性アーティスト・日本人グループとして初のランクインを果たした「LEFT RIGHT」を披露。

ラストは「SHOOTING STAR」で締め括り、花火の打ち上げとともに計13曲、約50分のステージを終えた。

■終演後に1stフルアルバムのリリースをアナウンス！

メンバーがステージをあとにすると、大型スクリーンには、煙が立ち込めるなか、HARVEYが瞳を開ける映像が映し出され、XGが2026年1月23日に待望の1stフルアルバムをリリースすることをアナウンス。このサプライズ発表に会場はどよめき、大きな歓声が送られた。

XGにとって初のフルアルバムということもあり、どんな作品、コンセプトに仕上がっているのか期待せずにはいられない。また、発表に合わせて、1stフルアルバムの特設サイトも開設された。

■ワールドツアー『The first HOWL』の展示会が9月1日からスタート！

9月1日からは、ワールドツアー『The first HOWL』の展示会『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION Landing at TOKYO』が原宿ラフォーレミュージアムにてスタート。本展示会では、ツアー中に撮影された厳選写真や、実際にステージで着用された衣装展示、映像コンテンツの他、あらたな限定グッズの販売も予定されている。

またXGは、『CHINA FESTIVAL TOUR』と題し、10月2日に『MDSK MUSIC FESTIVAL』（北京）、10月4日に『STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL』（広州）、10月7日に『LUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL』（瀘州）と、中国の大型音楽フェスに立て続けに出演し、10月11日・12日には、さいたまスーパーアリーナにて開催される『Coca-Cola X Fes 2025』にも出演する。

■『a-nation 2025』XGセットリスト

1.TGIF

2.SOMETHING AIN’T RIGHT

3.NEW DANCE

4.GRL GVNG

5.HESONOO + X-GENE

6.WOKE UP

7.IYKYK

8.PUPPET SHOW

9.MASCARA

10.MILLION PLACES

11.IS THIS LOVE

12.LEFT RIGHT

13.SHOOTING STAR

■リリース情報

2026.01.23 ON SALE

ALBUM『タイトル未定』

■イベント情報

『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION Landing at TOKYO』

09/01（月）～09/07（日）東京・原宿ラフォーレミュージアム

■関連リンク

1stフルアルバム 特設サイト

https://xgalx.com/xg/xg-1stfullalbum/

『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION Landing at TOKYO』詳細

https://xgalx.com/xg/news/detail.php?id=1127213

XG OFFICIAL SITE

http://xgalx.com/xg/

