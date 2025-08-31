ふんだんにあしらわれたフリルに、さりげない光沢感、深みのあるカラーetc. ひと足早く秋の気分を楽しめる、新作ブラウスをデリバリー。着こなしの鮮度をぐっと高めてくれるボトム合わせや小物使いもぜひ参考にしてみて。

シアー×ツイードの異素材合わせで晩夏のホワイトコーデに旬な奥行きを

出典: 美人百花.com

【Maglie le cassetto(マーリエルカセット)】のホワイトブラウス

シースルーのシャツ素材が清涼感満点のフリルブラウス。袖部分のティアードフリルは着映えするだけでなく、細見え効果も期待大♡

ノースリブラウス×ナロースカートの相乗効果ですらっとIラインを強調。

ブラウス￥26,400／マーリエ ル カセット（フランドルカスタマーサービス） スカート￥18,700、手に持ったカーディガン￥11,000／ともにN.O.R.C ピアス￥37,400／アナプノエ（14 SHOWROOM） バッグ￥95,000／ポレーヌ

掲載：美人百花2025年9月号「エレガントなブラウスでまとう夏の終わりのレディムード」

撮影／三瓶康友 スタイリング／入江未悠 ヘアメイク／MAKI モデル／堀田茜 文／井関さやか