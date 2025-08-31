「表参道より韓国に行ってます」と語る森香澄さん。推しに会いにいく人も、美容渡韓する人も、お役立ちな最新情報をお届けします♡

ソウルで食べて美味しかったもの(5位〜1位)

定番焼き肉からジェラートまで、森香澄さんが選ぶ最新の推しレストラン&カフェはこちら♡ 韓国旅行のto doリストにさっそく追加して！

第5位 MAMAN GELATO 聖水店

見た目も味も最高♡話題沸騰のジェラート店

まだ新しいのにすでに大人気。期間限定フレーバーも多くて何度行っても楽しめる。グルテンフリー&無添加で、低カロリー♪

第4位 ホンスチュクミ 弘大本店

大量のとびこをのせた焼き飯がひと味違う♪

イイダコのチュクミを食べたあとは余った汁で焼き飯に。とびこたっぷりで、シメを食べるために行きたくなっちゃうおいしさ！

第3位 ジョジョカルグクス 市庁店

あっさり魚介出汁が絶品！辛くないからおなかの休憩にも

とにかくスープが大好きすぎてペロリといけちゃう♡ えびやいかたっぷりのチヂミもおいしいのでぜひ一緒に食べてほしい！

第2位 BETON 聖水

並んでも食べたい塩チョコクロワッサン

クロワッサンで有名なカフェで、どれもおいしいけど特にお気に入りは塩チョコパン。駅三店は人が少なくて穴場です。

第1位 島山トゥッペギ

絶対に食べてほしい！衝撃的においしいヒレ肉

柔らかくてジューシーなヒレ肉は、思わず2回オーダー。ヒレは早く食べたくて写真を撮るのを忘れました(笑)。韓牛の焼き肉店でもトップレベル。ビビン冷麺やプルコギもおすすめ！

掲載：美人百花2025年9月号「もりかすの韓国셀카(セルカ)日記」

取材・文/西野暁代 再構成/美人百花.com編集部