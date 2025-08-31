「絶対に食べてほしい！」森香澄さんが絶賛するソウルグルメTOP5を発表♡
「表参道より韓国に行ってます」と語る森香澄さん。推しに会いにいく人も、美容渡韓する人も、お役立ちな最新情報をお届けします♡ソウルで食べて美味しかったもの(5位〜1位)
定番焼き肉からジェラートまで、森香澄さんが選ぶ最新の推しレストラン&カフェはこちら♡ 韓国旅行のto doリストにさっそく追加して！第5位 MAMAN GELATO 聖水店
見た目も味も最高♡話題沸騰のジェラート店
出典: 美人百花.com
まだ新しいのにすでに大人気。期間限定フレーバーも多くて何度行っても楽しめる。グルテンフリー&無添加で、低カロリー♪第4位 ホンスチュクミ 弘大本店
大量のとびこをのせた焼き飯がひと味違う♪
出典: 美人百花.com
イイダコのチュクミを食べたあとは余った汁で焼き飯に。とびこたっぷりで、シメを食べるために行きたくなっちゃうおいしさ！第3位 ジョジョカルグクス 市庁店
あっさり魚介出汁が絶品！辛くないからおなかの休憩にも
出典: 美人百花.com
とにかくスープが大好きすぎてペロリといけちゃう♡ えびやいかたっぷりのチヂミもおいしいのでぜひ一緒に食べてほしい！第2位 BETON 聖水
並んでも食べたい塩チョコクロワッサン
出典: 美人百花.com
クロワッサンで有名なカフェで、どれもおいしいけど特にお気に入りは塩チョコパン。駅三店は人が少なくて穴場です。第1位 島山トゥッペギ
絶対に食べてほしい！衝撃的においしいヒレ肉
出典: 美人百花.com
柔らかくてジューシーなヒレ肉は、思わず2回オーダー。ヒレは早く食べたくて写真を撮るのを忘れました(笑)。韓牛の焼き肉店でもトップレベル。ビビン冷麺やプルコギもおすすめ！
掲載：美人百花2025年9月号「もりかすの韓国셀카(セルカ)日記」
取材・文/西野暁代 再構成/美人百花.com編集部