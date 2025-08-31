グラビアアイドルの西野夢菜さんが、 ファースト写真集『夢なら醒める菜』発売記念イベントを行いました。



【写真を見る】【 西野夢菜 】 ドッキリ番組に意欲 「ハニートラップやってみたい」 仕掛ける側で想像膨らませる





デジタル写真集は10作品以上発売している西野さんですが、紙の写真集としては今回が初めて。西野さんは、“今までの撮影だと、長くても1泊2日。今回は4日間に分けて撮影していて、それを1か月の間にバラバラに撮影したので、1か月通して体調管理・体型管理するのが大変でした”と、苦労を語りました。







大変だったという体型管理については“私は食べることが大好きなタイプで、食べるとしっかり身につくタイプ。お寿司が大好きなので、1回行っちゃうとまんぱんまで食べちゃうので、行かないように我慢してました（笑）”と、笑顔で回想。続けて“（写真集の中に）お寿司カットはないですね。入れたかったんですけど、残念ながらなかったです（笑）”と、悔しがりました。







「紙の写真集」という目標を叶えた今、次の目標について聞かれると“いろいろやってみたい精神が強い。女優も続けてやりたいですし、バラエティ業も頑張っていきたい。グラビアのお仕事では写真集を出しましたけど、それで終わらないことが1番の目標”と、力強い眼差し。「トークに自信がある？」という質問には“自信はないんですけど、話すことは大好き。それがいつかバラエティにチャレンジしていく中で、「自分もいけるんだな」となったら強みになると思います”と、答えていました。







また、ドッキリ番組への興味があるか記者に聞かれると、“ドッキリ...仕掛ける側とかやってみたい。行けそうな気がする”と、自信ありげな表情。“グラビアを生かすなら、ハニートラップみたいなのもやってみたい。あとは、ギャップを生かして「こういう感じだけどめっちゃ性格悪いドッキリ」とか”と、頼もしい想像を膨らませていました。









【担当：芸能情報ステーション】