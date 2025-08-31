元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（31）が31日、TBS系「サンデージャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。自民党の権力争いで使っている「時間が多いな」との感想を述べた。

TBS政治部の長田ゆり記者から「9月2日にですね、今後の流れの焦点になる日だと思います」と発言があり「この日は自民党議員を対象とした両院議員総会が開かれる日でして、参院選を総括した報告書がここで初めて公表される。注目されるのは執行部の責任のあり方の記載についてなんですが“記載なし”というゼロ回答の可能性が高くなっている。執行部は辞任という形で示すので、報告書に書く必要はないと話す自民党関係者もいる」と話した。

ただし「報告書に何の記載もなければ、紛糾することも予測され、総裁選前倒しにむけた動きが一気に加速する可能性があります」ととも語った。

爆笑問題田中裕二から「中川さん、どうですか」と問われて「国民の不安とか課題に向き合う時間よりも、権力争いに使っている時間が多いなと思った。9月2日がポイント、ってことですけど、どうやって国民の信頼を取り戻していくのか、ちょっと注目していきたいと思います」とまとめた。