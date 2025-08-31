２６日正午ごろ、韓国石油化学産業の最大生産地である全羅南道（チョンラナムド）の麗水（ヨス）国家産業団地から３キロメートルほど離れたムソン地区の飲食店街は平日の昼休みなのに閑散としていた。どの飲食店もテーブル１〜２席ほどがどうにか埋まるほどで、お客がいないところも少なくなかった。道で出会った全羅北道益山（チョンラブクド・イクサン）出身の麗水産業団地の労働者イ・ウソクさん（４１）は「故郷の友人４人と一緒に働いたがみんな去って自分だけ残った。人が減っているのに商圏が残れるだろうか」と話した。韓国産業団地公団によると、麗水産業団地の労働者数は４−６月期に１万６７７９人で前年同期の２万１８５６人より５０７７人減少した。１年で労働者が２３．２％消えたのだ。イさんは「私も不安感から転職を準備している」と放した。

午後にソンサン公園で会った麗水産業団地内で中小企業を営むキムさんも切迫した状況を伝えた。韓国企業数社に納品するキムさんは「この数年で仕事が大きく減り（人件費が安い）外国人労働者で持ちこたえているがいつまで耐えられるかわからない。通貨危機当時より厳しい」と吐露した。この日麗水産業団地へ向かう道路では一般車だけが時々見えるだけで、製品を積み出す大型トラックは見られなかった。近くのガソリンスタンド関係者は「好況の時は大型トラックが列を作って出入りしたが、最近はめったに通らない」と話した。麗水産業団地のあちこちに立つ工場の煙突も、吹き出していた煙がいまはほとんど見られない。麗水商工会議所によると、麗水産業団地全体の売り上げは２０２２年の１０１兆７０００億ウォンから昨年は８７兆８０００億ウォンに減少した。

韓国の石油化学業界が死につつある。麗水産業団地内の大企業、麗川（ヨチョン）ＮＣＣが最近不渡りの危機をかろうじて乗り越えたが、市場の信頼を失った石油化学業界の債券価格が急落するなど状況悪化が続いている。ボストン・コンサルティング・グループ・コリア代表パートナーのキム・ジフン氏は先月、国会フォーラムで「不況が続けば３年以内に韓国の石油化学業者の半分ほどだけが生き残るだろう」と警告した。

◇昼休みでも閑散とした飲食店街、大型トラックもなく…「通貨危機当時よりも深刻」

麗川ＮＣＣは１８日の理事会で、大株主であるハンファソリューションとＤＬケミカルから１５００億ウォンずつ合計３０００億ウォンを借り入れることにして不渡りの危機を克服した。だが２０２２年から昨年までの累積赤字だけで８２００億ウォンに達するほど財務状況が悪化している上に、来年に満期を迎える借入金規模も５１００億ウォンほどで、結局自力再建は困難との分析が出ている。ロッテケミカルも２０２２年からの３年間で２兆ウォンに達する赤字を出し、ロッテグループが昨年ソウル・蚕室（チャムシル）のロッテワールドタワーをロッテケミカル社債の担保に出すほど流動性危機に陥っている。

◇業界の営業利益率０％台まで急落

韓国産業通商資源部によると、石油化学製品輸出額は２０２１年の５５１億ドルから昨年は４８０億ドルに減った。収益性悪化はさらに深刻だ。２０２１年に１３．４％だった石油化学業界の営業利益率は２０２３年には０．６％まで減った。収益性悪化で危機に追いやられた麗川ＮＣＣは、過去には年間兆単位の営業利益を上げ、社員の平均年俸が９０００万ウォンに迫り「石油化学業界のサムスン電子」と呼ばれるほどの企業だった。株式を５０％ずつ保有するハンファソリューションとＤＬケミカルという強固な後ろ盾もあった。しかしいまは２大株主が支援をめぐり不和を生じさせるほど悩みの種になった。ハンファソリューションは支援を優先視するのに対し、ＤＬケミカルは慎重な経営診断が先という立場だ。

ロッテケミカルも最盛期である２０１６年にはＬＧ化学から業界１位を奪うほど優良だった。麗川ＮＣＣとロッテケミカルはエチレンとプロピレン、ナフサ分解設備（ＮＣＣ）のような汎用製品の割合が高かった。これは好況期に安定的に業績最大化を試みることができる分野で両社が急速に規模を拡大するのに影響を及ぼした。そのため果敢な投資を集中した。問題は技術力が重要な高付加価値製品と違い、汎用製品であるほど後発走者である中国が韓国を逆転することも容易な点を見過ごしたところにあった。中国石油化学業界は２０１０年代に入り経済成長と政府支援を背景にＮＣＣ増設に力を入れた。