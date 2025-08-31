営業職に求められるのは、商品やサービスの魅力をわかりやすく伝えるトーク力や、人から信頼される人柄、そして成果を出すための粘り強さだろう。芸能界にも、抜群のコミュニケーション力で場を盛り上げられる人、誠実な態度で安心感を与えられる人、カリスマ性で一気に惹きつけられる人など、まさに営業に向いていそうな人が多くいる。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、BUSINESS名刺印刷所と共同で、全国の男女1000人を対象に「営業職ですごい結果を出しそうな芸能人」についてアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



第５位に選ばれたのはタモリ。「教養とコミュニケーション能力が高く、相手に合わせてトークが出来そうな方だから(40代女性)」「機転も利くし論理的でもあるから(50代男性)」など、無理に押し付けるのではなく、相手の心を開かせながら信頼を築き、結果的に成果につなげていけると評価された。



第４位は所ジョージ。「面白おかしく商品を奨めてくれそう(50代男性)」「本人が認めて気に入っているものしか営業しなそうだから。信用できる(50代男性)」など、独特の柔らかい雰囲気と親しみやすさで人気を集めた。



第３位はメイプル超合金のカズレーザー。「知識豊富で第一印象が良く、お客様と仲良くなるのがうまいイメージがあるため、営業職でうまくやれるのではと感じる(40代男性)」「博学なのに偉ぶらないし穏やかなので交渉しやすいと思う(50代女性)」など、独自の視点をわかりやすく伝える力と、堂々とした立ち振る舞いは信頼感を与え、説得力も抜群と好印象だった。



第２位は大泉洋。「持ち前の明るさとトーク力でみんな契約とかしてしまいそう(40代女性)」「話が面白いし、のせられてついつい契約を結んでしまいそう(50代女性)」「話し易くすぐに打ち解けそうです。話しも上手なので分かりやすいです(50代男性)」など、飾らないトークと巧みな話術で相手の心をつかみ、場を和ませながら信頼関係を築けると評価された。



第１位は明石家さんま。「口が達者だし、サービス精神あるし、人の懐に入るのがうまそう(30代女性)」「人柄の評判がいいし、いつも笑顔なので顧客から好かれそう(30代女性)」「その場の空気全部持っていっちゃうオーラがあるから(40代女性)」など、圧倒的なトーク力と明るさで人を惹きつけ、抜群の空気作りで信頼を得て自然と成果を上げそうと最も支持を集めた。



第１位 明石家さんま 102票



第２位 大泉 洋 91票



第３位 カズレーザー 73票



第４位 所ジョージ 56票



第５位 タモリ 46票



第６位 松岡修造 43票



第７位 堺 雅人 37票



第８位 木村拓哉 35票



第９位 鈴木亮平／ムロツヨシ 33票



（よろず～ニュース調査班）