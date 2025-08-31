SNSやテレビでも大人気のパペットスンスン！ スンスンからのメッセージ

『めざましテレビ』でオリジナルショートムービーの放送がスタートし、そのゆるい雰囲気と相性の良さで話題となっている噂のバディ、スンスン＆ノンノン。私たちの心を鷲掴みにする、パペットスンスンの世界へ！

日常生活を発信するキュートなスンスンに日本中が大注目！

パペットの国「トゥーホック」に住んでいるスンスンが、親友のノンノン、おじいちゃんのゾンゾンとの日々の出来事をムービーやイラスト、マンガにして、YouTubeやX、TikTokなどさまざまなSNSで発信。総フォロワー数は200万人超えと大人気で、MVや雑誌、CMにも登場、かわいいグッズは完売続出！ また、テレビ番組への出演やアーティストとしての活動がスタートするなど、さらに幅広いフィールドでの活躍ぶりに注目が集まっている。今後もスンスンたちから目が離せない！

SUNSUN

6歳のパペット。口ぐせは「ふわあっ」。好きなことは「うたうこと」「おどること」「パンをたべること」。

NONNON

しっかり者で優しい、スンスンの親友。おっとりしたしゃべりかたをする。好きな食べ物は「アイス」。

ZONZON

スンスンのおじいちゃん。特技はおいしい野菜作り。スンスンいわく「おばあちゃんのことが大好きですっ！」とのこと。

一週間をハッピーに過ごすためのMessage from スンスン

毎日一生懸命過ごすanan読者に向けてスンスンからメッセージが。いつも心にスンスンマインドを持ち続けよう！

ウキウキしているあなたへ

気合を入れたいあなたへ

憂鬱なあなたへ

ホッとしたいあなたへ

忙しいあなたへ

眠たいあなたへ

ananのInstagram、YouTube、X、TikTokにて、スンスンからのメッセージの動画版を公開中。ぜひチェックしてみてください。