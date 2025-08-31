ウェステルロー坂本一彩、今季2点目のゴール！「スピードと創造性で違いを創出。相手守備陣の脅威」と現地絶賛

今夏、J1ガンバ大阪からベルギー1部のウェステルローに完全移籍した坂本一彩。

2024年のJ1でシーズン10ゴールとブレイクした173cmの小柄なアタッカーだ。

今年1月にガンバからウェステルローにレンタル移籍すると半年で6ゴールと結果を残し、この夏に買い取られた。

その坂本は、30日のアントワープ戦で今シーズン2点目となるゴールを決めた。

前半28分、自らのシュートのこぼれ球を押し込んで先制点を奪取！

試合はここまで無敗だったアントワープがボール保持率61％と押し込むも、シュート数でも枠内シュートでも上回ったウェステルローが2-0で勝利している。

現地紙『Sporza』は「アントワープが初黒星。坂本のスピードと創造性が違いを生み出した。相手守備陣の脅威になり続けた」とその活躍を讃えていた。

ベルギーで活躍を続ける坂本だが、まだ日本代表に呼ばれたことはなく、9月の招集メンバーにも含まれなかった。

なお、ウェステルローのDF木村誠二はフル出場。アントワープのDF綱島悠斗とGK野澤大志ブランドンは出場しなかった。