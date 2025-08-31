「正真正銘のショートカット」佐藤栞里、最新イメチェンショットに反響！ 「こんなに似合う人他にいない」
モデルの佐藤栞里さんは8月30日、自身のInstagramを更新。髪を切った最新ショットを披露しました。
【写真】佐藤栞里、髪を切った最新ショット披露！
(文:古原 美咲)
「やっぱその髪形よ」佐藤さんは「正真正銘のショートカット 久々の、短さに」とつづり、9枚の写真を投稿。ショートヘア姿を披露しました。白いTシャツにパンツを合わせたコーディネートで、爽やかな雰囲気が際立ち、とてもよく似合っています。
この投稿にファンからは、「栞里ちゃんのショート最高」「やっぱその髪形よ」「似合い過ぎててかわいい」「しおりちゃんのショートをずっとまねしてた」「とってもすてき」「めっちゃかわいい」「大正解！」「懐かしさ感じます……」「美容院行ってきます！笑」「こんなに似合う人他にいない」といった声が寄せられました。
「栞里ちゃんの笑顔大好き」佐藤さんは6月27日の投稿で、「韓国に行ってきました」とつづり、オフショットを公開。コメントでは、「本当にかわいくて尊くて、癒されます」「栞里ちゃんの笑顔大好き」「いつか聖地巡礼するぞ」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
