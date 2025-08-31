77分から途中出場し、新天地デビューを果たした森下。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　現地８月30日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第４節で、大橋祐紀と森下龍矢が所属するブラックバーンがホームでノリッジと対戦した。

　大橋がCFで先発、25日に加入が正式発表されたばかりの森下がベンチスタートとなったブラックバーンは45分、ショーン・マクラフリンが自陣ボックス内で相手を倒してしまい、レッドカードを受けて退場。さらにこれで与えたPKを決められて先制を許す。

　後半に入ってブラックバーンはいくつか決定機を迎えるも決めきれない。77分に森下を投入しても、得点を奪えずにいると、90＋１分にダメ押し弾を献上。０−２の敗戦を喫した。
 
　試合後、ブラックバーンの地元メディア『Lancashire Telegraph』がノリッジ戦に出場した選手たちを採点。大橋には「６点」を与えて、「一生懸命頑張ったが、ゴールを決める決定的なチャンスはなかった」と評した。

　一方、新天地デビューを飾った森下にも同じく「６点」を付与しており、「特に輝かしい瞬間は、彼がプレーを切り替えて、素晴らしいクロスを上げた場面だった」と寸評を添えている。

　昨季はポーランドのレギア・ワルシャワで公式戦51試合に出場して、14ゴール・14アシストを記録した森下。28歳の日本人はイングランドの地でもその得点力を発揮できるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介

 