欧州で昨季14G14Aの28歳日本人がイングランドデビュー！ 現地メディアはどう評価した？「特に輝かしい瞬間は…」
現地８月30日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第４節で、大橋祐紀と森下龍矢が所属するブラックバーンがホームでノリッジと対戦した。
大橋がCFで先発、25日に加入が正式発表されたばかりの森下がベンチスタートとなったブラックバーンは45分、ショーン・マクラフリンが自陣ボックス内で相手を倒してしまい、レッドカードを受けて退場。さらにこれで与えたPKを決められて先制を許す。
後半に入ってブラックバーンはいくつか決定機を迎えるも決めきれない。77分に森下を投入しても、得点を奪えずにいると、90＋１分にダメ押し弾を献上。０−２の敗戦を喫した。
試合後、ブラックバーンの地元メディア『Lancashire Telegraph』がノリッジ戦に出場した選手たちを採点。大橋には「６点」を与えて、「一生懸命頑張ったが、ゴールを決める決定的なチャンスはなかった」と評した。
一方、新天地デビューを飾った森下にも同じく「６点」を付与しており、「特に輝かしい瞬間は、彼がプレーを切り替えて、素晴らしいクロスを上げた場面だった」と寸評を添えている。
昨季はポーランドのレギア・ワルシャワで公式戦51試合に出場して、14ゴール・14アシストを記録した森下。28歳の日本人はイングランドの地でもその得点力を発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
