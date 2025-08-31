桜井奈々、最近で1番の大失敗を告白「電話で恥ずかしすぎた」

料理研究家の桜井奈々が30日に自身のアメブロを更新。最近やらかしたという大失敗についてつづった。

この日、桜井は「やりたくない書類をぶち込むファイル。。笑 後回しにしていたらそろそろヤバイと気づいた本日」と切り出し「詰めこみすぎた夏休み」「今日になって新学期準備していたつもりがあれない！これない！祭り開催」と慌ただしい様子を明かした。

続けて「最近の1番アホな過ちは、、新しく作ったクレカ開封する前に紛失and即再発行っていう世にも面白いことをやりました」と告白。紛失した経緯について「受け取る→他のDMと一緒に保管。→まとめて破棄」と説明した。

また、カード会社への電話でのやり取りを振り返り「紛失盗難の電話で恥ずかしすぎた」と心境を吐露。「紛失ですか？盗難ですか？開封まえに紛失しました お姉さんが淡々と再発行手数料1000円をお伝えしてくれてシュールでした」とやり取りを明かした。

最後に「さぁ明日の朝ごはんの準備をしよ」といい「息子から丼ものリクエスト」されたことを報告。「皆様暑すぎる一日お疲れ様でした」とつづり、ブログを締めくくった。