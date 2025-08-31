「まったく絡んでいない」欧州で85発の日本人ストライカーが英２部で４戦無得点に不満の声「走っても供給されない」
セルティックで85発とゴールを量産していただけに、ファンの期待は大きい。それだけに、結果次第ですぐに批判されることも不可避だ。
１月にスコットランドを飛び出した古橋亨梧は、移籍先のレンヌで出場機会に恵まれず、半年で再移籍を決断。セルティックでチームメートだった岩田智輝が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに加わった。
カップ戦初戦でネットを揺らした古橋だが、リーグ戦では常にスタメンに名を連ねているものの、まだゴールを決めていない。８月29日の第４節レスター戦では、チームも今季初の無得点で初黒星を喫している。
『EFL Analysis』によると、バーミンガムのサポーターからは古橋に対する不満の声が寄せられているという。「まだ序盤だが、ファンはすでに『もっとやる必要がある』と言い始めている」と報じた。
「まったく絡んでいない」
「走ってもまったく供給されない」
「（デイビスのスタイルに）不必要」
「キョウゴには前線に大柄なストライカーが必要だ。ひとりだと完全に迷うことになる」
EFL Analysisは古橋のボールタッチが11回でシュートが１本、パス成功がなかったという『SofaScore』のスタッツを紹介。「試合への影響力を欠いた」と伝えている。
「キョウゴは終盤に危険なエリアでFKを獲得した。だがそれが、バーミンガムと1000万ポンド（約19億円）のアタッカーにとって難しい夜となったこの日の試合で、ほぼ唯一とも言えるような貢献だった」
古橋はセルティック時代のように得点を量産し、輝きを取り戻すことができるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】指揮官が激怒した古橋への危険なタックル
１月にスコットランドを飛び出した古橋亨梧は、移籍先のレンヌで出場機会に恵まれず、半年で再移籍を決断。セルティックでチームメートだった岩田智輝が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに加わった。
カップ戦初戦でネットを揺らした古橋だが、リーグ戦では常にスタメンに名を連ねているものの、まだゴールを決めていない。８月29日の第４節レスター戦では、チームも今季初の無得点で初黒星を喫している。
「まったく絡んでいない」
「走ってもまったく供給されない」
「（デイビスのスタイルに）不必要」
「キョウゴには前線に大柄なストライカーが必要だ。ひとりだと完全に迷うことになる」
EFL Analysisは古橋のボールタッチが11回でシュートが１本、パス成功がなかったという『SofaScore』のスタッツを紹介。「試合への影響力を欠いた」と伝えている。
「キョウゴは終盤に危険なエリアでFKを獲得した。だがそれが、バーミンガムと1000万ポンド（約19億円）のアタッカーにとって難しい夜となったこの日の試合で、ほぼ唯一とも言えるような貢献だった」
古橋はセルティック時代のように得点を量産し、輝きを取り戻すことができるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】指揮官が激怒した古橋への危険なタックル