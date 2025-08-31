97Ê¬PK¤Ç¥Þ¥óU¤Ë½é¾¡Íø¸¥¾å¡Ä¾º³ÊÁÈ»Ø´ø´±¤ÎÉÔËþÊ®½Ð¡ÖºÇ¤âÌµÌ£´¥Áç¤Ê¶¥µ»¤Ë¡×¡ÖÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï200¥Þ¥¤¥ëÎ¥¤ì¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¡×
¡¡£¸·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£³Àá¤Ç¡¢¾º³ÊÁÈ¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÅ¨ÃÏ¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É¤ÇÂÐÀï¡££²ÅÙÄÉ¤¤¤Ä¤¯°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢£²¡Ý£³¤ÇÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡ÅÀ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90¡Ü£·Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤¬¡¢¥¢¥Þ¥É¡¦¥Ç¥£¥¢¥í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤¹¤È¡¢Åö½é¤ÏÎ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢VAR¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎËö¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎPK¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢¶ì¤·¤àÌ¾Ìç¤Ëº£µ¨½é¾¡Íø¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòµ¨¤«¤é¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤òÎ¨¤¤¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢VAR¤ÎÈ½Äê¤¬¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¡ÖºÇ¤âÌµÌ£´¥Áç¤Ê¶¥µ»¡×¤ËÊÑ¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¸½Âå¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤À--ËèÊ¬¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ò»Í½Å¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Ï¼ç¿³¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆÈ½Äê¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¿³È½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢200¥Þ¥¤¥ë¤¢¤Þ¤êÎ¥¤ì¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ä¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿44ºÐ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡¢ÁêÅöÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
