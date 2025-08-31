本名を知って驚いた女性芸能人ランキング！ 2位「綾瀬はるか」、では1位は？
ふとしたきっかけで本名を知り、普段見る姿からは想像できない名前だと驚いてしまうもの。驚きとともに妙な親近感がわくこともあるかもしれません。
All About ニュース編集部は8月20〜21日の期間、全国20〜70代の男女256人を対象に「芸能人の意外な事実」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「本名を知って驚いた女性芸能人」ランキングを紹介します！
【12位までの全ランキング結果を見る】
2日には主演ドラマ『ひとりでしにたい』（NHK総合）が最終回を迎え、結末が斬新だと話題に。続編を希望する声が多く寄せられています。
回答者からは「日本でも海外でもあまり聞かない名前な気がするから」（30代女性／広島県）、「珍しい苗字だから」（30代男性／愛知県）、「ずっと芸名が本名だと思っていたし、名字も珍しくて驚きです」（50代女性／島根県）といったコメントが寄せられています。
近年はロサンゼルスを活動拠点としていましたが、3月に母親の故郷である新潟で農業を学ぶことを宣言。その際、SNSで本名が「佐藤えり」であることを明かし、大きな話題を呼びました。
回答コメントでは「ハーフな名前じゃないから」（30代女性／広島県）、「普段のキャラクターとのギャップを感じ、本名を知ることでより親近感が湧いたので」（50代女性／愛知県）、「ギャップがとてもすごいから」（20代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
2位：綾瀬はるか（本名：蓼丸綾）／47票2位にランクインしたのは、綾瀬はるかさんです。本名は蓼丸綾で、蓼丸という名字はかなり珍しく、広島県に少数見られるそう。
1位：ローラ（本名：佐藤えり）／69票1位にランクインしたのは、モデルでタレントのローラさんです。フランクな口調や個性的なキャラクターが人気を博し、多くのバラエティー番組に出演していました。
