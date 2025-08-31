トラジャ松倉海斗、ジュニア時代に先輩の足を踏みながらMCした失態告白「30分くらい」
【モデルプレス＝2025/08/31】Travis Japanの松倉海斗が、30日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）にゲスト出演。SixTONESの田中樹との関係性を明かす場面があった。
【写真】トラジャ松倉海斗が30分足を踏んでいた先輩
この日は、スペシャルウィークということから松倉がゲスト出演。松倉は“京本会”で京本大我とは親交があるが、田中との親交がほとんどないため、田中から「ジュニア時代に俺って何か交流あった？」と質問が上がった。
松倉は「シアタークリエでジュニアが出るライブみたいなのやってたじゃないですか」とSixTONESやTravis Japan結成前のコンサート中のMCで交流があったと説明。「その時に、たまたま樹くんの隣で、MC中結構大勢いたので、樹くんの足を気付かずに踏みながらMCずっとやってて…緊張しちゃって」と当時の失態を告白した。
しかし、その状況を覚えていない田中は「分数で言うとどんくらい？」と当時の状況を質問。松倉は「ずっと…多分（体感）30分くらい」とそのコンサートのMC中は常に田中の足を踏んでいる状況だったらしく、「気付かないで、樹くんが『松倉こんな天使みたいな顔してるのに足めちゃくちゃ踏んでる』っていうのを言ってくださって、笑いにしてくださった」と田中のトークに助けられたと振り返った。
さらに松倉は「でも終わった後に裏行って、マジで申し訳ないじゃないですか。樹くんに『すみません』って言った時に『全然良いよ』って。めちゃくちゃ優しいなって」と初めての田中との交流がこの時だったと回顧。一方、覚えていない田中は「びっくりした〜めっちゃ良い印象だね」と何か冗談を言って怖がらせていないか心配だったと口に。松倉は「めちゃくちゃ優しかったです」と田中の当時の様子を振り返った。
また松倉は「現timelesz（タイムレス）ですけど、Sexy Zoneさんのライブ観に行った時に、バックでつかれていて。その時に楽屋挨拶させていただいて、そしたら寿司食べに行く流れになって、寿司連れてっていただきました」と田中、森本慎太郎、高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）、松村北斗と一緒に食事に行ったこともあったとその後の交流も説明。「その時にご馳走していただいて」と語ったものの、田中はこれも「覚えてない…」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】トラジャ松倉海斗が30分足を踏んでいた先輩
◆Travis Japan松倉海斗、SixTONES田中樹の足踏んだままMCした過去
この日は、スペシャルウィークということから松倉がゲスト出演。松倉は“京本会”で京本大我とは親交があるが、田中との親交がほとんどないため、田中から「ジュニア時代に俺って何か交流あった？」と質問が上がった。
しかし、その状況を覚えていない田中は「分数で言うとどんくらい？」と当時の状況を質問。松倉は「ずっと…多分（体感）30分くらい」とそのコンサートのMC中は常に田中の足を踏んでいる状況だったらしく、「気付かないで、樹くんが『松倉こんな天使みたいな顔してるのに足めちゃくちゃ踏んでる』っていうのを言ってくださって、笑いにしてくださった」と田中のトークに助けられたと振り返った。
◆Travis Japan松倉海斗、SixTONES田中樹の優しさに感激
さらに松倉は「でも終わった後に裏行って、マジで申し訳ないじゃないですか。樹くんに『すみません』って言った時に『全然良いよ』って。めちゃくちゃ優しいなって」と初めての田中との交流がこの時だったと回顧。一方、覚えていない田中は「びっくりした〜めっちゃ良い印象だね」と何か冗談を言って怖がらせていないか心配だったと口に。松倉は「めちゃくちゃ優しかったです」と田中の当時の様子を振り返った。
また松倉は「現timelesz（タイムレス）ですけど、Sexy Zoneさんのライブ観に行った時に、バックでつかれていて。その時に楽屋挨拶させていただいて、そしたら寿司食べに行く流れになって、寿司連れてっていただきました」と田中、森本慎太郎、高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）、松村北斗と一緒に食事に行ったこともあったとその後の交流も説明。「その時にご馳走していただいて」と語ったものの、田中はこれも「覚えてない…」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】