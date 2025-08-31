和田唱、妻・上野樹里撮影「のだめカンタービレ」俳優との2ショットが話題「豪華すぎる」「奇跡」
【モデルプレス＝2025/08/31】ロックバンド・TRICERATOPSのボーカル和田唱が31日、自身のInstagramを更新。妻で女優の上野樹里が撮影した人気俳優との2ショットを披露した。
【写真】上野樹里が撮影 夫＆「のだめ」人気俳優の2ショット
上野が主演を務めるミュージカル「『のだめカンタービレ』シンフォニックコンサート！」にて劇中の音楽を担当する和田。投稿では「稽古場にて、世界的な巨匠、シュトレーゼマンと。これは光栄！さぁ、いよいよ楽しい音楽の時間が始まりますよー！」と、フランツ・フォン・シュトレーゼマン役を務める俳優の竹中直人との2ショットを披露した。
また「本当に素晴らしいチーム！この現場にいられて僕はとても幸せを感じています」と思いを馳せつつ、最後には「撮影 のだめ」と主人公・野田恵（のだめ）を演じる上野が撮影したことを明かした。
この投稿にネット上では「豪華すぎる」「のだめ懐かしい」「奇跡の2ショット」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆上野樹里、夫・和田唱撮影の愛犬公開
