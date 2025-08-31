夫の【減給】発覚…どう声をかける？「頑張ろう」は逆効果？夫を傷つけない言葉とは【ママリ】
パートナーの仕事について話すことはありますか？この記事では、夫の減給が決まりどう声をかけるべきか悩んでいるという投稿を紹介します。夫が職場でミスし、減給処分となってしまったという投稿者さん。LINEで報告を受けましたが、13歳年上の夫にどのような言葉をかければいいか分からないようで…。
夫が減給処分を受けてしまった…
旦那が仕事でミスして減給になったみたいです。。
係長なので責任も重いですし、その上の課長、支店長まで処罰されたみたいです。
同じ職場（金融）で働いていたので、仕事柄こういうような処罰がくだっても致し方ないとは思っております。
どのような言葉を掛ければいいのでしょうか。
ミスがあったことは以前から話されていて、昨日、明日処罰を受けてくるとも聞いてました。
今LINEで減給になったと聞きました。
LINEの雰囲気には笑もつけてきているので、重くはないのですが、本人は相当やらかしたと思っていると思います。
また減給ということは、うちの家計にも少なからず影響が出ますので、そこも心配していると思います。
すごく仕事ができるタイプではないです。
そちらも考慮して何かかける言葉を考えてくれませんか？
私自身言葉足らずなところがあり、うまくLINEで伝えることができません。
私として言いたいことは、
ミスをしたことは変えられないから、これから自分がどうしていくかだと思う。
処罰に関しては戒めとして、このようなことが次回は起きないように心がけるためのきっかけとなると思う。
でもミスは誰にでもおこるし、仕方ない。
重要なのはこれからどうしていくか。ということ。
こちらの心配はしないで。
というようなことなのですが、旦那より13個年下の私がこんなこと生意気に言えないです😅
仕事でミスをしてしまったパートナーに声をかけるのは難しいですよね。また、減給処分という結果になってしまい家庭への影響も気にしている中で、何て言ったらよいか迷うのも分かります…。
投稿者さんは、結果は受け止めたうえで前に進んでいこうということ、家のことは気にしないで大丈夫ということを伝えたいのだそう。面と向かってであれば言いやすいですが、LINEで文字にするのは慎重になりますね。
夫への返信に悩む投稿者さんにさまざまなアドバイスが
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
しばらくは大変かもしれないけど
私も節約とか頑張るし一緒に乗り越えようね！的な感じでしょうか…🤔✨
いつもご主人様に引っ張っていただいているのであれば
お手紙を1枚かいてはどうでしょうか🥰
減給されたの返信をするなら、こちらのことは気にされず、これからもお仕事頑張ってください☺️お家に帰ってきたら一緒にゆっくりしましょう☺️って言います🥰
そのことについてはあんまり悩みすぎないでね…私ついてるからね。とか言って終わりですね😅
あとは何事もなく普通に生活します！
もう触れませんw
本人が一番分かっててつらいと思うので😅
私ならLINEで減給になった。
と言われたら
わかった。また帰ってきてゆっくり話きくね～！と返信して
帰ってきてからは特に自分からは触れず、いつも通りにします。
向こうから話してきたら
話を聞いてあげるぐらいですかね…
すぐに返信するのであれば、「一緒に頑張ろう」「大丈夫」という気持ちをそのまま言葉にするという意見がありました。まずは相手が落ち込み過ぎないように励ますのもいいかもしれませんね。帰ってきたらゆっくり話そうと伝えるだけでも、相手の気持ちが少し楽になることも。
歳の差を気にしている投稿者さんですが、夫を何とか励ましたいという気持ちが伝わってくるので、そのままの気持ちを言葉にできるといいですね。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）