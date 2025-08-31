８月３０日（土）、歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

３１日（日）に浜崎あゆみさんが出演する、夏フェス「a-nation 2025」について綴りました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「一緒に夢を見よう」 夏フェス「a-nation 」へ準備万端





浜崎あゆみさんは「明日、8月31日はa-nation2025、2日目♥♥」と綴ると写真をアップ。



投稿された画像では、浜崎あゆみさんが、夏フェス「a-nation 2025」の会場「味の素スタジアム」で熱心にリハーサルする姿や、スタッフと打ち合わせをする様子、更には、浜崎あゆみさんの登場スケジュールなどが見て取れます。





続けて、浜崎あゆみさんは「一緒に夢を見よう」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「最後に素敵な夢を見せてね♥」・「画面越しにパワー送ってるよ 一緒に夢を見よう」・「いつも素敵な夢のような時間を過ごさせてくれてありがとう♡ でも、あの時間は夢なんかじゃなくて確かに存在する時間なんだよね？ あぁもう今から泣きそう」などの反響が寄せられています。







夏の大型野外フェスティバル「a-nation 2025」は、東京・味の素スタジアムにて、８月３０日（土）・３１日（日）の2日間にわたって開催されます。







【担当：芸能情報ステーション】