◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＴ・グラスノー投手（３２）が３０日（日本時間３１日）、本拠地・Ｄバックス戦に先発し、７回４安打３失点で降板した。３月３１日（同４月１日）以来の今季２勝目とはならなかった。

右手の指から出血し、２回の投球中からユニホームの右太もも部分が赤く染まった右腕。３回の投球前には球審から状態を確認され、右手を見せて自ら説明。球審はその後ロバーツ監督とも話し合う場面があったが、グラスノーは続投し、３回までパーフェクト投球を見せた。

試合途中で血のついたユニホームを着替え、４回以降も快投。６回１死から９番・バルガスの三塁内野安打でノーヒットノーランは途絶えたが、後続を封じた。しかし、０―０の７回。先頭の３番・キャロルに右翼席へ先制ソロを被弾。なおも無死二、三塁から６番・モレノが中犠飛。さらに中堅・パヘスの三塁送球が悪送球となり、この回一挙３失点と“崩壊”した。

前日２９日（同３０日）の同戦では散発３安打で今季７度目の完封負けを喫したドジャース打線は、この日も拙攻の連続。５回無死二、三塁では１番・大谷翔平投手（３１）の左飛でタッチアップした三塁走者のＥ・ヘルナンデスがスライディングをせずに本塁タッチアウト。６回は連続四球で無死一、二塁のチャンスをもらう形となったが、Ｔ・ヘルナンデスが空振り三振、パヘスが投ゴロ併殺と最悪の展開となっていた。グラスノーの投球にも影響があったはずだ。

グラスノーは４月下旬から右肩炎症のため、約２か月半離脱。７月９日（同１０日）の敵地・ブルワーズ戦でメジャー復帰したが、この日まで８試合続けて白星なし。今季初登板で１勝目を挙げながら、援護に恵まれない試合も多く、離脱前から合わせると１３試合勝ちなしとなった。