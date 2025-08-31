「私が一番カワイイ？」妻の問いに→夫の正直回答、妙に誠実で13万いいね「うちの夫と一緒」「暫定1位」【ママリ】

誠実過ぎる回答に拍子抜け？

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、もんちこ(@tatatano129)さんの投稿です。

ある日もんちこさんは、メイクが上手にできたそうです。夫に自分のメイクについて問いかけると…。何気ない夫婦の会話がXで注目を集めていましたのでご紹介します。

きのう顔面うまくできたから夫に「この街で私が一番カワイイ？」て訊いたら「まだ全員見てないからわからない」て言われてかなり誠実だった

本来なら「もちろん」とか、「世界一かわいいよ」という返事を期待してしまう場面ですよね。ところが…夫の答えは、想像の斜め上をいくもので、拍子抜けしてしまいます。「まだ全員見てないからわからない」の回答は、妙に納得できるもので斬新すぎます。



結婚生活も時にはくすっと笑える「誠実すぎる答え」も必要かもしれませんね。お笑いセンスに長けたご主人に拍手！な投稿でした。

