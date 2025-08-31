植物性ミルクを使ったハーゲンダッツ”GREEN CRAFT チョコレート＆マカデミア”が発売♪

2025年9月2日(火)より、ハーゲンダッツ「GREEN CRAFT(グリーンクラフト) チョコレート＆マカダミア」が期間限定で新発売!「GREEN CRAFT」シリーズは、植物性ミルクをベースに2021年に誕生したライン。今回は「豆乳チョコレート＆マカダミア」をリニューアルし、さらに美味しく進化した新フレーバーが全国のスーパー、コンビニ、百貨店で登場します♪

植物性ミルクで作ったハーゲンダッツ

価格:351円(税込)

「GREEN CRAFT」シリーズは、牛乳の代わりに植物性ミルクを使用した新しいハーゲンダッツのアイスです。

今回のGREEN CRAFT”チョコレート＆マカデミア”は、定番フレーバー”豆乳チョコレート＆マカデミア”をよりチョコレートを濃厚にしクリーミーさがアップした新商品になっています。

チョコレートはエクアドル産カカオマスを使用しています。チョコレート原料を増量していてより濃厚な味わいになっています。豆乳の風味を抑えてチョコレートの華やかさがしっかり感じられるアイスです。

アイスに使用している豆乳は、クリーミーでコクのある豆乳とすっきりした味わいの豆乳の2種類をブレンドしています。

豆乳の配合を工夫することでクセが抑えられ、よりクリーミーで食べやすい仕上がりに。ビターなチョコレートの風味とやさしい豆乳のまろやかさが広がります♪

乳製品は入っていないのに、なめらかさとコクをしっかり感じられ、マカダミアナッツのカリッとした食感と香ばしさがアイスとマッチ。後味もすっきりしています♪

チョコレートは濃厚なので豆乳が苦手な方も挑戦しやすいのでぜひ食べてみてください♪

【アイスマニア】ちゃんれいの評価



チョコレート＆マカデミア

味:★★★☆☆

見た目:★★★☆☆

コスパ:★★★★☆

カロリー:★★★★☆

食感:★★★☆☆

チョコレートのフレーバーですが甘すぎず、低カロリー＆低糖質なので健康に気を使っている方にもおすすめしたいアイスです!

商品情報

▼原材料

豆乳（国内製造）、砂糖、粉あめ、フライマカダミアナッツ、卵黄、ココアパウダー、カカオマス、食塩／バニラ香料、（一部に卵・大豆・マカダミアナッツを含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 110ml

エネルギー:222kcal

たんぱく質:4.2g

脂質:10.4g

炭水化物:27.8g

食塩相当量:0.1g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。