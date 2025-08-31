サッカー元日本代表槙野智章氏（38）が、30日放送の日本テレビ系「24時間テレビ48 あなたのことを教えて」（午後6時30分）内のコーナー「しゃべくり007」に出演。引退試合の収益について語った。

今年の「24時間テレビ」のテーマにちなみ、出演者に質問や疑問をぶつける企画「あなたのことを教えて007」を実施。サンフレッチェ広島時代、槙野氏と同じマンションに住んでいたという森脇良太氏からの情報として「去年槙野の引退試合として一大イベントが開催されたんですが、ある筋のうわさでは槙野の収益が8000万円ではないかと言われています。本人に聞いても、肯定も否定もしない感じでした。ぜひ皆さんに追求していただきたいです」と、昨年12月に行われた槙野氏の引退試合に関するコメントが寄せられた。

槙野氏は「そもそも引退試合っていうのは、僕らにとっては退職金なんです」と説明。「なので、どれだけ大きいことをしてどれだけの人を呼ぶかが退職金の扱いになるので。その金額が皆さんからしたら大きいのか、僕らからしたら少ないのか分からないですけど。それだけ盛大にやれたってことです」と振り返った。

チュートリアル福田充徳が「それくらい稼いだってことですか？」と切り込むと、「若干誤差はありますけど、まあ」と話していた。