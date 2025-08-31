加藤登紀子プロデュースによる「渡り鳥の子守唄」をリリースしたNozomi Lyn（ノゾミ・リン）が、中国ハルビンで行われた「加藤登紀子コンサート2025 in Harbin with ハルビン交響楽団」に出演し、同曲を初披露した。日本人の父と中国人の母を持つ彼女のルーツである中国で歌ったことや加藤登紀子との出会いを聞いた。（写真提供：Nozomi Lyn 以下すべて）

【写真】ギターの演奏も

* * * * * * *

加藤登紀子さんのコンサートに出演して

――​​８月23日に中国のハルビンで行われた加藤登紀子さんのコンサートに出演されましたが、「ハルビン」という街で歌ったことについてどのような思いがありましたか？

「私の母が生まれた国で歌えること、そして、加藤登紀子さんのコンサートに参加できたことに感謝の気持ちでいっぱいでした。ハルビン自体も、とてもユニークな街で、建築様式の多様さや歴史の深さ、文化の豊かさすべてが、この体験をさらに忘れられないものにしてくれました。その場所で自分の声を届けられたことは非常に感慨深く、まるで夢物語の中で原点に到達したかのような気持ちでした」



「加藤登紀子さんのコンサートに参加できたことに感謝の気持ちでいっぱいでした」

――​今回のコンサートへの参加が決まり、さらに加藤登紀子さんが作った「渡り鳥の子守唄」をリリースすることになりました。登紀子さんと出会ったことや楽曲を初めて聞いた時はいかがでしたか？

「登紀子さんと初めてお会いしたのは2025年1月ですが、初めて会ったとは思えないくらい、昔から知っているような感覚がありました。『渡り鳥の子守唄』を託されたときは本当に驚き、リリースすることになるとは想像していませんでした。初めて曲を聴き、歌詞の詩的で普遍的な美しさ、そしてメロディと歌詞の完璧な調和に感動し思わず涙がこぼれました。自分自身が異なる国や文化の間で過ごしてきた人生が映し出されているように感じ、自分の物語の一部を運んでくれているようで、まるでこの曲が私を待っていてくれたかのように思えました。私にとって永遠に大切にしたい贈り物です」



「渡り鳥の子守唄」のジャケット

お客様の反応は？

――​​コンサートでは日本語と中国語で「渡り鳥の子守唄」をハルビン交響楽団の演奏で歌いましたが、お客様の反応はいかがでしたか？

「フルオーケストラの演奏と共に歌うライブは、言葉では表せないほどの幸福感に満ちた体験でした。何より心に残ったのは、温かさと感情がストレートに伝わってきたお客様の反応です。演奏後に『二つの言語が重なって聞こえるのがとても感動的だった』と話してくれた方もいて、とても胸が温かくなりました。この曲は、私のルーツの両側面を表しているので、皆さんが心を開いて受け入れてくれたことに心から感謝しています」



フルオーケストラの演奏と共に歌うNozomi Lynさん

――​​「渡り鳥の子守唄」は、ノゾミさん自身が日本語、中国語、英語の三か国語で歌われ全世界で配信されていますが、様々な国でこの曲に出会ったリスナーに伝えたい思いはありますか？

「音楽の魅力は、決して同じままではないところにあります。私たちと共に変化し、人生の状況や気持ちによって、同じ曲でも色や意味が変わることがあります。私の願いは、どの言語のバージョンを聴いても、聴く人に安心感や心の平穏を届けることです。孤独を感じる瞬間でも、人は決して一人ではないと感じてほしい。渡り鳥のように同じ広い空の下で、それぞれの希望や葛藤を抱えながら旅をしている人たちが無数にいることを思い出してほしいです。この曲が、少しでもその共通の空を思い出させ、つながりや希望を感じさせられたなら、この曲は私の手を離れ、さらに大きな力を持っていくと思います。この声で世界に届けることができるだけで私は十分に幸せです」

――​​最後に、Nozomi Lynはどのようなアーティストになっていきたいですか？

「私は、音楽を通じて人々が『自分はここにいる』と感じ、自身の存在を認められていると感じられるようなアーティストでありたいです。音楽は目に見えない糸のように人と人を繋げるもので、私の夢は、人々がどんな状況でも一人じゃないと感じられるような曲を生み出すことです。異なる文化や言語の間で育った私は、しばしば異なる世界を行き来しているように感じましたが、音楽はすべてが一つに繋がる場所でした。完璧を追い求めることではなく、できる限り正直に物語を伝えること。それが、誰かの心を癒したり、励ましたり、静かな時間にそっと寄り添う力になると信じています。私の音楽が人々をつなぎ、希望の火を灯し、誰かが自分の旅を自身で受け入れる手助けになることを願っています」



私の音楽が人々をつなぎ、希望の火を灯し、誰かが自分の旅を自身で受け入れる手助けになることを願っています