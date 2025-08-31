±¿Ì¿¤Î¡Ö8¡¦31¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î·î´ÖMVP¤Ê¤ë¤«¡¡ÃæÀî·½ÂÀ¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¡Ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ò¤·¤á¤¯ÂÇ¼ÔÉôÌç
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê31Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¿È½é¤Î·î´ÖMVP¤ò¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¸ÊºÇÄ¹¥¿¥¤¤Î16»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇÃæ¡£8·î¤Ï1»î¹ç¤ò»Ä¤·¡¢23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨4³ä7ÎÒ¤Ë²Ã¤¨¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢18ÂÇÅÀ¡¢3ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°ÂÂÇ¿ô37¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤À¡£¤µ¤é¤Ë31Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¾åÀÑ¤ß¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡ÂÇ¼ÔÉôÌç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæÀî·½ÂÀ¤¬18»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨4³ä¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£31Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î8ËÜÎÝÂÇ¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î»³¸ý¹Òµ±¤¬Æ±20ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£8·îºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£