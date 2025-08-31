障害者を支援しようと、岡山県総社市の就労支援事業所で作られたデニムトートバッグのプレゼントキャンペーンが、あす（9月1日）から始まります。

キャンペーンは、障害者の雇用と岡山デニムのPRにつながればと、キリングループと大黒天物産が毎年行っているものです。

応募者に抽選でプレゼントされるのは、総社市の障害者就労支援事業所で手作りされた、一つ一つ模様が違う岡山デニムのトートバッグで、大黒天物産の店舗でキリンの対象商品を購入して応募できるということです。

（キリンビバレッジ 西日本統括本部 葉山雄介統括本部長）

「こういった（デニム）産業に対する興味であるとか、社会課題（障害者就労）解決に向けた参画であるとか、そういったところにつながっていくとすばらしいと考えている」

キリングループと大黒天物産は、今後も、障害者福祉と地域振興に取り組みたいとしています。