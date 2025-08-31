ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】JR香椎線土井駅で車内の安全確認 一時列車に遅れ（8月31日… 【続報】JR香椎線土井駅で車内の安全確認 一時列車に遅れ（8月31日午前10時22分ごろ発生） 【続報】JR香椎線土井駅で車内の安全確認 一時列車に遅れ（8月31日午前10時22分ごろ発生） 2025年8月31日 11時47分 リンクをコピーする みんなの感想は？ JR九州によると、31日午前10時22分ごろ、香椎線土井駅で車内の安全確認を行った。この影響で同11時21分現在、同線上下線で遅れが出ている。同11時50分現在、ほぼ平常通り運転している。▶JR九州・運行情報 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト JR九州にあり、西鉄にはない「特急券」って？ 【続報】西鉄天神大牟田線小郡―久留米間で運行再開 車両故障の櫛原駅が開通 （8月31日午前9時半発生） 福岡県、31日夜のはじめにかけ局地的に雷伴い警報級の激しい雨が降る所がある見込み 気象台が落雷と突風に関する福岡県気象情報 関連情報（BiZ PAGE＋） 生花, デイサービス, 徳島, 仏壇, 大船, 置床工事, 墓, 東京, 葬儀, 工場