複数の米メディアが３０日（日本時間３１日）、レッドソックスが守護神のアロルディス・チャップマン投手（３７）と来季以降の契約延長で合意したと報じた。キューバ出身の左腕は今季ここまで５７試合に登板して２６セーブ、防御率１・０４、奪三振率１２・８１という圧巻の成績をマーク。充実のシーズンを送り、自身８度目のオールスター選出も果たした。２０１０年にＭＬＢ史上最速１０５・８マイル（約１７０・３キロ）を記録した剛腕は、今季も１６０キロを超える速球を武器に名門の絶対的クローザーに君臨している。

昨オフにレッドソックスと１年契約を結んでいたチャップマン。中南米選手の動向に詳しいフランシス・ロメロ記者は自身のＸ（旧ツイッター）で「彼は２０２６年に１３３０万ドル（約１９億６０００万円）を稼ぎ、２０２７年には相互オプションがある」と新たに締結した契約内容を明かした。

シーズン途中の８月に契約延長に至ったことは球団の高い評価の証しと言える。来年２月に３８歳を迎えるが、衰えを感じさせないパフォーマンスで全盛期の輝きを取り戻し、破格の契約を勝ち取った形だ。