¡ÖÆ¨¤¬¤µ¤ó¤¾¡×Ä¹½£ÎÏ¤¬¹âÅÄ±äÉ§£Õ£×£Æ¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¡¡½Ö»þ¤Ë·è¤á¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¶½¹Ô¡Ö¤è¤·¡¢²¡¤µ¤¨¤í¡ª¡×
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Ûº£¤«¤é£³£°Ç¯Á°¤Î£±£¹£¹£µÇ¯¡ÊÊ¿À®£·Ç¯¡Ë£¸·î£²£´Æü¡¢ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»Ë¤Ë¤µ¤ó¤¼¤ó¤Èµ±¤¯ÂÐ¹³Àï¤¬à¸½¾ì´ÆÆÄáÄ¹½£ÎÏ¤Îà¤Ò¤È¸Àá¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»öÌ³½ê¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿Ä¹½£¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿±Ä¶ÈÉô°÷¤Ë¶«¤ó¤À¡£
¡Ö¤è¤·¡¢¡Ê¥É¡¼¥à¤ò¡Ë²¡¤µ¤¨¤í¡ª¡×
¡¡¤³¤Î½Ö´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£ö£ó£Õ£×£Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÂÐ¹³Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿±Ä¶ÈÉô°÷¤Ï¾å°æÊ¸É§»á¡£¡ÖÄ¹½£¤µ¤ó¤«¤é²¼´Ø¤ÎÂÎ°é´Û¤Ë¤ª¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤¬¤¤¤Ä¶õ¤¤¤Æ¤ë¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¥É¡¼¥à¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢³ÎÇ§¤·¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Î¤¬£±£°·î£¹Æü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¹¤°Ä¹½£¤µ¤ó¤Ë¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾å°æ»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÂÐ¹³Àï¤Ë»ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£Õ¥¤¥ó¥¿¡¼»³ºê°ìÉ×¤¬ÂàÃÄ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¿·Æü¥×¥í¤Ë»²Àï¡Ê½éÀï¤ÏÊ¿À®°Ý¿Ì·³¶½¹Ô¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡££Õ¥¤¥ó¥¿¡¼¤Ï·ÀÌó°ãÈ¿¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¡¢¿·Æü¥×¥í¤ÈÃæ½ý¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¿·Æü¥×¥í¤Ï£Õ¥¤¥ó¥¿¡¼¤òà¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¯á»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥Ý¤Ê¤·¤Ç¿·Æü»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¡¢¹âÅÄ±äÉ§£ö£óÄ³ÌîÀµÍÎÀï¤òÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿°ì·ï¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢£±²¯±ß¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¶¶ËÜ¿¿Ìé¡ÊÂ¾ÃÄÂÎ¤Ø¤â¡Ë¤Ø°ìÊýÅª¤Ë¾·ÂÔ¾õ¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤¿¡£¿·Æü¥×¥í¤Î¥¨¡¼¥¹³°¹ñ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤Î°ú¤È´¤¤Ç¤ÏË¡ÄîÆ®ÁèÃæ¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹½£¤Ï£³¥Ð¥«¡ÊµÜ¸ÍÍ¥¸÷¡¢°ÂÀ¸ÍÎÆó¡¢ÎëÌÚ·ò¼èÄùÌò¡Ë¤ÈÙèÙé¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¾ÃÄÂÎ¤Î·Ð±Ä¾õÂÖ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¡££Õ¥¤¥ó¥¿¡¼¤ÏÁ°Ç¯£¹£´Ç¯£±£²·î£·Æü¡¢°ÂÀ¸¤¬¥Ò¥¯¥½¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¤ÎÆ»¾ìÇË¤ê¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤«¤é´ÑµÒÆ°°÷¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿·Æü¥×¥í¤â¡¢¤³¤ÎÇ¯£´·î£²£¸¡¢£²£¹Æü¤ËËÌÄ«Á¯¡¦Ê¿¾í¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ¤Îº×Åµ¡×¤ÇÂ¿³Û¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤¿¡£Âç¤¤Ê¼ý±×¤¬¸«¹þ¤á¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á³«ºÅ¤ÏµÞÌ³¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÍø³²¤¬°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Î°ì·ï¤Ë´Ø¤·¤ÆÄ¹½£¤Ï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¦ÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¹âÅÄ¤òÌ¾»Ø¤·¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÅÄ¤Ï£¸·î£²£´Æü¤Î¸á¸å£²»þ¤«¤é²ñ¸«¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò·èÄê¤·¡¢¿·Æü¥×¥í¤âÆ±ÆüÆ±»þ¹ï¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¤È¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢Åì¥¹¥Ý¤Îµ¼Ô¤À¤Ã¤¿¼ÆÅÄÁÚ°ì»á¤ÏÁ°Æü¤Î£²£³Æü¡¢¿·²£ÉÍ±Ø¤Ç¹âÅÄ¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£¡Ö²ñ¸«¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Î¸¶¹Æ¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡£¹âÅÄ¤Ï¡Ø¥ì¥¹¥é¡¼Æ±»Î¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¨¤Ð¡¢¤¹¤Ã¤¤êÏÃ¤»¤ë¡£¡Ê¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ï¡Ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤À¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤é¿·Æü¥Þ¥Ã¥È¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤âÆ¬¤Ë¤¢¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÍâÆü¤ÎÅì¥¹¥Ý»æÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¹âÅÄ¼«¤é¾è¤ê¹þ¤ß¡¡¿·Æü¥Þ¥Ã¥È¤Ç·èÃåÀï¡¡¹âÅÄ£ö£óÉðÆ£µÞÉâ¾å¡×¤Î¸«½Ð¤·¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹½£¤Ï¡¢²ñ¸«Á°¤ËÅì¥¹¥Ý¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££Õ¥¤¥ó¥¿¡¼Â¦¤ÎÍÍ»Ò¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·ÆüÂ¦¤Ë¤¤¤¿¼ÆÅÄ»á¤¬£Õ¥¤¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¤¤ëµ¼Ô¤È¾ðÊó¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ä¹½£¤«¤é·ÈÂÓ¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼ÆÅÄ¡¢¡Ê¸þ¤³¤¦¤Ï¡Ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¡¢Ä¹½£¤È¹âÅÄ¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£²¿¤ä¤éÏÃ¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ä¹½£¤Ï¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤è¤·¡¢¤ä¤ë¤¾¡£Æ¨¤¬¤µ¤ó¤¾¡×¤ÈÂçÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¡¢¼õÏÃ´ï¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¾å°æ»á¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò½¸¤á¡Ö¹âÅÄ¤¬¤ä¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£¤â¤¦Æ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¡£ÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¾å°æ»á¤«¤é¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹½£¤Ï¡Ö£±£°¡¦£¹Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÁ´ÌÌÂÐ¹³Àï¤À¡£Á´Éô¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡£¥ë¡¼¥ë¤äÂÐÀïÁê¼ê¡¢ÆüÄø¡ÄÆ¨¤²¸ý¾å¤Ïµö¤µ¤ó¡£¥¦¥Á¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í´Ö¤òÁ´Éô½Ð¤¹¡£¸þ¤³¤¦¤âÁ´°÷¤ÇÍè¤¤¡££Õ¤Ï¥É¡¼¥à¤Ç¾Ã¤¹¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¡Ö·ãÆÍ¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¡ÂÐ¡¡£Õ£×£Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÁ´ÌÌÀïÁè¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨´°Çä¤È¤Ê¤ê¡¢£¶Ëü£·£°£°£°¿Í¡ÊÄ¶Ëþ°÷»¥»ß¤á¡Ë¤Î´Ñ½°¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÅÄÍµ»Ö¡õÀÐÂô¾ï¸÷¡Ê¸å¤Î¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¡ËÁÈ£ö£óºùÄíÏÂ»Ö¡õ¶â¸¶¹°¸÷ÁÈ¤ÎÂè£±»î¹ç¤«¤é´ÑµÒ¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥á¥¤¥ó¤ÎÉðÆ£·É»Ê£ö£ó¹âÅÄ±äÉ§Àï¡Ê£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¡Ë¤ÏÌ¾¾¡Éé¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÇ¯¡¢ÉðÆ£¤Ï¼«¿È¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹½£¤Ï°ÂÀ¸¤È¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÂÐÀï¡£»î¹ç¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡¢¸å¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÄ¹½£¾®ÎÏ¤Ë¥â¥Î¥Þ¥Í¤µ¤ì¤Æà¥¥ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤èá¡Ê¼ÂºÝ¤Ïà¥¥ì¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¤èá¡Ë¤ÎÌ¾¸À¤¬àÂç¥¦¥±á¤·¤¿¡£
¡¡Î¾ÃÄÂÎ¤ÎÂÐ¹³Àï¤Ï¥É¡¼¥àÂç²ñ°Ê¸å¡¢Âçºå¡¢Âå¡¹ÌÚ¡Ê£Õ¥¤¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢Ê¡²¬¡Ê¿·Æü¥×¥í¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¿·Æü¥×¥í¤Î£±£±¾¡£±£³ÇÔ¡£»³ºê¤Ë¿É¤é¤Ä¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÌîÎ¶Íº¡Ê¸å¤ÎÃ§ÍÔ¡Ë¤È¤Ï°ìµ³ÂÇ¤Á¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Âè£±Àï¤Î¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯Îõ¤¹¤®¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËË³¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å°æ»á¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï°ìÀÚ¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤¬³°¤ËÏ³¤ì¤ë»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹½£¤µ¤ó¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÈëÌ©¼çµÁ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÀäÂÐÏ³¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿à»Å³Ý¤±á¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¤òÀ¸¤ó¤À¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£