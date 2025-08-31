■高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN（31日、バンテリンドーム ナゴヤ）

【写真を見る】イチロー、フリー打撃で“柵越え”8発と衰え知らず 松井秀喜はノーアーチで苦笑い、松井稼頭央も“0本”でガックリ...

「高校野球女子選抜」とイチロー（51、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が率いる野球チーム「イチロー選抜 KOBE CHIBEN」のエキシビションマッチの試合前にフリー打撃が行われ、2年連続参戦の松井秀喜（51）、4年連続出場の松坂大輔（44）、初参戦の松井稼頭央（49）が集結。

広いバンテリンドームで51歳のイチローが“柵越え”8本と、衰えを知らないバッティング技術を披露。松井秀と松井稼も負けじとバットを振り、松井秀はいい当たりがありながらもひと伸び足らずに0本、松井稼も自身で捉えたと思った打球もスタンドには届かず。0本に終わり両ひざに手を付きがっかりするシーンも見られた。

昨年松井は守備で足を負傷しながらも、8回の最後の打席で東京ドームでは20年ぶりとなるホームランを放った。今年は松坂大輔（44）が4年連続出場するほか、松井稼頭央が初参戦となる。



【試合日程】

SATO presents「高校野球女子選抜」vs「イチロー選抜 KOBE CHIBEN」

8月31日（日）午後1時30分試合開始（バンテリンドーム ナゴヤ）

