【 中川安奈 】 グラビア撮影のオフショット公開 「改めて貴重な経験をさせていただけたこと本当によかったなと感じています♥」
フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。
「週刊プレイボーイ」のグラビア撮影でのオフショットを公開しました。
中川安奈さんは「この1週間、週プレやデジタル写真集についてみなさんからたくさんのお声をいただきました」と、投稿。
続けて「うれしくなったり、励みになったり...これを機にさまざまなことを考えられて、改めて貴重な経験をさせていただけたこと本当によかったなと感じています♥」と、綴りました。
そして「衣装合わせから撮影、写真選びなど打ち合わせを重ねて私の意見を尊重してくださり、不慣れな私からいろんな表情を引き出してくださった制作・スタッフ・事務所のみなさんには感謝でいっぱいです！」と、記しました。
中川安奈さんは「週プレやデジタル写真集にはインスタに載せていない写真もいっぱいですので、まだの方はぜひご覧いただけると幸いです これからも頑張っていきますので引き続きよろしくおねがいします」と、ファンに向けて呼びかけています。
この投稿にファンからは「どの写真もとっても素敵です ご活躍がとても嬉しいです♥これからも応援しております♥♥♥♥」・「素敵な写真ばかりですね♥」・「レギュラーＭＣ期待してます。頑張ってください。応援してます！」などの反響が寄せられています。
中川安奈さんは、日々ＳＮＳを更新。お仕事やプライベートの様子を紹介しています。
【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】
生年月日：1993年10月22日
最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科
出身：東京都
特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね
趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと
性格：天真爛漫
3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。
帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
2016年NHKにアナウンサーとして入局。
初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。
その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。
2025年3月、9年間勤務した同局を退社。
同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。
【担当：芸能情報ステーション】