そう、このくらいのサイズがいいんだよ！

アウトドアや災害での避難時、停電時などに欠かせない「電源」問題。本格的に行なうなら家電が動かせるポータブル電源を…。

…となるのですが、それらはデカくて重くて高い。背負って移動するのって、あまり現実的ではないですよね。なのでちょうどいいサイズを見つけました。

こちら、Ankerの「Anker Solix C200 DC Portable Power Station」と言います。今なら1万4990円です。

USB-C時代に最適化されたポタ電

このポタ電、他のポタ電とちょっと違うところもあるので、特徴をざっとまとめますね。

・約1.9kg。ストラップで肩掛けして運べる小型サイズ ・容量は192Wh（60,000mAh）、スマホなら約13回、ノートPCなら約3回充電できる ・安全性が高く長寿命なリン酸鉄バッテリー ・出力ポートはUSB-C×3、USB-A×2（合計最大200W） ・USB-C、ソーラーパネル、シガーソケットからの充電に対応 ・ただしAC出力（コンセント）は無し

といった感じ。

AC出力がないので、コンセントを使うタイプの家電は動かせなくて、USB機器だけの利用となります。その分小型化できているってわけですね。

これはほんと一長一短ではあるんですが、家庭内で「ここでPCを使いたい」「ここでスマホを充電したい」といったときならUSB-C出力で十分ですし、野外や避難時で家族や友人のスマホを充電するにしても、USB-CとUSB-Aが備わっていれば問題ありません。

キャンプやガレージで照明やファンが使いたいとなっても、今やUSB-Cで動くモノも多いですからね。

こう考えると、携帯性に特化したこのモデルでも十分。徒歩で移動しないといけない非常時でも、このサイズなら苦じゃありませんので。

