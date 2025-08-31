¡Ö°ì½ï¤ËÎ¥¤ì¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤Ï»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡¡¾¡¼Ô¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤ÏÊúÍÊ¡¡¡ÈÎÞ¤È¾Ð´é¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡É
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó À¤³¦Áª¼ê¸¢(ÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¢¥Ñ¥ê)
½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¤È¾¾»³ÆàÌ¤Áª¼ê¤Î¡Ö¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡×¤¬¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¡£¡¢1-2(21-14¡¢13-21¡¢12-21)¤ÇÇÔ¤ì¡¢£²¿Í¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥ÁÆ¼¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¥Ú¥¢²ò¾Ã¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¯3°Ì¤Î¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯2°Ì¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤¿¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥Ú¥¢¡£ºÇ½ªÂè3¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ÃæÈ×¤«¤é¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥Ú¥¢¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç½ù¡¹¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ìÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ð¤»¤¿¾¾»³Áª¼ê¡£°ìÊý¡¢¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿»ÖÅÄÁª¼ê¡£Î¾Áª¼ê¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¾¡¼Ô¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥Ú¥¢¤ò½ËÊ¡¤·¡¢·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¤ÏÏ«¤¤¤ÎÊúÍÊ¡£²ñ¾ì¤Ë¿¼¤¯°ìÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿»ÖÅÄÁª¼ê¡£11Ç¯¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤À¾¾»³Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¾»³¼«¿È¡¢²ø²æ¤À¤Ã¤¿¤ê¶ì¤·¤¤¤³¤È¡¢Æ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÎ¥¤ì¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¾¾»³¤ÎÁ°±Ò¥×¥ì¡¼¤ÏÀ¤³¦°ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ¸å1ÈÖ¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÎ©¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤À¤è¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¾¾»³Áª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é°ìÈÖ¶á¤¯¤ÎÌ£Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤ÇÀ¤³¦°ìÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ÖÅÄÁª¼ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡£ÎÞ¤È¾Ð´é¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£