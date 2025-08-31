元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが３１日放送のＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）にゲスト出演。ネット情報の怖さについて自身の体験から語る一幕があった。

この日の番組では日本政府が主導したアフリカ開発会議で「ＪＩＣＡアフリカ・ホームタウン」として千葉・木更津市とナイジェリア、新潟・三条市とガーナ、愛媛・今治市とモザンビーク、山形・長井市とタンザニアが交流を図っていくと発表されたもののナイジェリア大統領府が「特別ビザの枠組み作り」が行われると発信。ＳＮＳなどで騒動になった件を取り上げた。

この騒動に絡め、ＭＣの「爆笑問題」田中裕二に「今回、ナイジェリア政府の間違った情報がＳＮＳで拡散されてしまったという点がありますが…」と聞かれた中川アナは「よく分からない情報がどんどん広がっていくのって怖いなって思っていて」とポツリ。

「私、実際に去年、パリオリンピックで中継を担当した時に選手たちに金メダルを獲ってほしいなって思って、ゴールドのインナーを着て中継に出たんですけど」と振り返ると「そうしたら『裸に見える』って炎上して。ネットニュースのタイトルで『裸のＮＨＫアナウンサー』ってついちゃって。それだけ見たら、本当に裸だったんじゃないか？みたいな情報が広まるのも怖いので。だから、発信する立場としても受け取り手としても、そういうリテラシーというのはしっかりしていきたいなと思いました」としみじみ話していた。