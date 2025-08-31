◆秋季広島県高等学校野球大会▽地区代表決定戦 広陵４―１沼田

１月に起きた部内での暴力事案で甲子園を辞退した広陵が、沼田と対戦した。４回２死二、三塁、スクイズで先制すると、９回にも長打と犠飛で追加点を挙げた。同回に押し出しの四球で１点を許し、４―１での勝利となった。

前日（３０日）の新チーム初戦は、２０社３０人以上の報道陣が集まる異例の事態。ＯＢで元コーチの松本健吾新監督は取材に対応し、「自分たちの野球をするためにはどうしたらいいか、日々考えて練習に取り組んでおります」と言葉を選んだ。

学校は「１、２年生は入念なアンケート調査で現在、把握しているもの以上のことは出なかった」として、２３日開幕の秋季広島大会へ出場。北部地区代表決定戦で勝利したため、９月２０日から行われる県大会への出場が決まった。

◇広陵の騒動の経過

▼７月下旬 １月に部内で暴力があったとするＳＮＳへの投稿が拡散。

▼８月５日 日本高野連は、審議を行った上で３月に厳重注意措置としたと発表。野球部は開会式に参加。

▼６日 学校はホームページに経緯と対応について掲載し、１月２２日に「部員間での暴力を伴う不適切な行動」があったと認めた。内容は、２年生部員（当時）４人による１年生部員（当時）１人への胸や頬をたたくなどの暴力行為。２月中に広島県高野連を通じて日本高野連に報告し、当該部員が一定期間は公式戦に出場できなかったこと、被害生徒は転校したことなどを公表。

▼７日 日本高野連が同校を出場させる判断に変更はないと発表。１回戦に出場し、旭川志峯（北北海道）に３―１で勝利した。また、別の事案がＳＮＳ上で拡散されたが、試合後に学校側は確認できなかったと説明。第三者委員会を設置して調査中とした。

▼９日 学校は理事会を開催し、全会一致で今大会出場辞退を決定。

▼１０日 堀正和校長が大会本部に辞退を申し入れ、了承された。

▼１６日 同校の公式サイトでＳＮＳ上で事実と異なる内容、臆測に基づく投稿や生徒への誹謗（ひぼう）中傷が見られるとして「決して容認できない」と声明を発表。

▼２１日 中井哲之監督、中井惇一部長の退任を発表。秋季大会には出場が決定。

▼２７日 同校が新たな第三者委員会を設置。