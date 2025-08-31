女優の伊藤沙莉（31）が31日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。共演したアイドルグループ「ももいろクローバーZ」の玉井詩織（30）、女優の堺小春（31）とプライベート旅行をした際の驚きのエピソードを明かした。

3人は伊藤が玉井と映画、堺と舞台で共演したことをきっかけに、2019年に3人で米フロリダのディズニーワールドに旅行をして仲良くなったという。

玉井が長期間の休みが取れたため、伊藤に連絡をすると奇跡的に同じ期間が休みだったと言い、伊藤は「奇跡的だったよね、フロリダの」と声を弾ませた。

玉井は堺とは旅行で初めて顔を合わせたとし、「よくよく考えたら凄い話だよねえ。ほぼ初めましての人とさ」と話せば、堺も「アメリカの同じ部屋でさ」としみじみ。

伊藤は「コミュニケーションおばけだったんだ、2人が」と感心し、玉井は「沙莉と2人でだったらさ、もしかしたらあたしはケンカしてたかもしれない」と発言。伊藤は「だってその時だってしたからね」とぶっちゃけた。

玉井が「ブチギレだったやつ」と笑うと伊藤は「ケンカっていうか、あたしがキレたんだ」と再度証言。玉井は3人で1日お土産を買う日を作ることになったものの「私は優柔不断だし、お土産が買いきれなくって、もしあれだったら、明日もパーク行ったあとに行きたいって言ったら沙莉が…」と振り返った。

伊藤は「違うの。これ4回目ぐらいだったの。何回か言い聞かせて」ダメだと言っていたにもかかわらず、再び言い出したためだったとし、「なんか時間が空くと“じゃあこの時間でスプリングス…”って言って、“ノー！”ってずっと繰り返して。本当にそれでやっと抑えてくれたと思ったらさ、恐怖の“スプリングス…”って言ってきたから、私は机をバンって叩いてさあ、“ヤダって言ったでしょ！”みたいな感じで…」と回顧し、3人で大笑いした。