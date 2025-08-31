

パ・リーグはなぜ大相撲とコラボしたのか？／©ORIX Buffaloes

プロ野球ファンにお馴染みの“パテレ”（「パーソル パ・リーグTV」）を展開する、パシフィックリーグマーケティング株式会社（以下、PLM）。

これまでにさまざまなコラボ企画を推進してきたが、最近では日本相撲協会とパ・リーグ6球団とのコラボイベントが話題を呼んだ。発起人である森亜紀子氏（コミュニケーション・PR推進部長）に、同企画の狙いなどを聞いた。

スポーツ界全体を盛り上げたい

PLMはこれまでも、TVアニメや漫画、ゲームなどのIP（Intellectual Property：知的財産）とのコラボイベントを積極的に推進。近年ではTVアニメ「忘却バッテリー」やスマートフォン向けアプリゲーム「ドラゴンクエストウォーク」などとコラボイベントを実施してきた。

これには大きな意味があると森氏は言う。

「弊社は『プロ野球の新しいファンを増やすこと』をミッションとして掲げています。今まで野球とタッチポイントがあまりなかった方に野球に興味をもってもらうことが、コラボイベントを実施する大きな意義です。

これまでのテレビ放送がメインの時代は、受け手は受動的に情報を得ることが多かったと思いますが、今は好きなコンテンツを自分で検索して視聴する方が多いと考えます。つまり、何かのきっかけを作らないと、新しいファンとのタッチポイントが作れない。その意味でコラボは有効です。

また、コラボ相手の企業の方々がよく言ってくださるのが、『パ・リーグはフランチャイズが本拠地が北海道から九州まであるので、全国的なコラボ企画が展開できるのがいいですね』ということ。それと、地域以外にも各球団の特色を活かした施策ができるので、『リーグ全体とのコラボだとやりやすい』という言葉もよくいただきます」（森氏）

今回、大相撲とコラボした狙いは何だったのだろうか。

「まず、国技と言われる相撲と国民的スポーツと言われるプロ野球がコラボすることで、スポーツ界全体を盛り上げたいと思ったんです。相撲は誰もが知っていますし、球場全体の一体感を醸成できるんじゃないかということ。

それと、“人”がいることも大きいです。今回は主に関取の方々がここで言う“人”に当たるのですが、始球式で投げてもらうだけではなく、イニング間や試合前、試合後のイベントにご出演いただくなど、イベント全体の幅が広がるんです。

なぜ、コラボするのか？という大義名分も大事です。今回は、調べている中で日本相撲協会（以下、協会）が財団法人になって今年で設立100年ということを知ったことも大きなポイントになりました。パ・リーグも今年は初の公式戦から75年の節目でもあり、コラボの契機になるなと。

それと個人的にですが、大相撲を大学の卒論のテーマにしていたほど、私自身が大相撲のファンであったことから、どんなコラボができるか最初にイメージが持てたことも企画を考えるきっかけになったかもしれません」（森氏）

同企画を発表した記者会見には、想定以上のメディアが集まったという。

「今年3月、大相撲とパ・リーグのコラボ企画を発表する記者会見を京セラドーム大阪で開催したのですが、その際に『パ・リーグ×大相撲』と金色の文字で打ち出したビジュアルを制作しました。映画のポスターで登場人物が大勢出てくる表現をよくすると思いますが、描いていた世界観はそんな感じでした。関取とプロ野球選手が大勢載っていて、一見すると「何だ、これ？」と思われるようなビジュアルを作りたかったんです。

インパクトがあったのか、ファンの方々からかなりの反響がありましたし、記者会見には多くのメディアの方々が来てくださいました。ちなみに、『パ・リーグ×大相撲』の字は協会の行司さんに相撲字（行司が書く独特の書体）で実際に書いていだたきました」（森氏）

お相撲さん仕様の椅子に驚いた

コラボ企画を告知するにあたって、『単にプレスリリースを出して終わりにしたくなかった』という森氏。記者会見を京セラドーム大阪で行ったことには理由があったようだ。

「大相撲が3月の大阪場所を終えたタイミングで、関取の皆さんが大阪にいらっしゃったんです。プロ野球も開幕直前でしたし、これは大阪でやるしかないなと。それで大阪を本拠地とするオリックス・バファローズ（以下バファローズ）にご協力いただきました。

記者会見には古田島成龍投手が出演してくださり、協会からは（大阪府出身の）宇良関が出演してくださいました。当初は6球団の選手に揃って参加いただくことも考えましたが、開幕直前ということもあり難しくて。ただ、そんなタイミングの中でも、バファローズの皆さんと古田島投手の協力で会見ができましたので、とても感謝しています」（森氏）

元々PLMと協会との繋がりはなく、連絡先を調べてアプローチするところからスタート。しかし、同協会はPLMの存在をある程度認知していたといい、当初から好意的に受け入れられたようだ。

「コラボ企画の青写真を描いていたのは一昨年の年末で、最初にアプローチしたのは昨年の8月です。協会の広報の方から『場所を観ていただいたほうがコラボのイメージもわくと思うので、よかったら9月場所にいらしてください』とありがたいご返信をいただいたんです。

両国国技館内にある協会の事務所にご挨拶にお伺いしたのですが、我々の取り組みをある程度ご存じいただいていたことから前向きに検討してくださいました。

あと、通していただいた応接室の椅子がお相撲さん仕様ですごく大きくて……私が2人座れるくらいの大きさがあり、驚いたのを覚えています（笑）。

ちなみに、協会にアプローチする前からパ・リーグ6球団の担当者とは今回のコラボ企画について相談はしていたのですが、改めて各球団からの意見やアイディアを集めて提案書を作成し、正式にご提案をしたのが11月です」（森氏）

大相撲の人気や認知度の高さ、企画のインパクトなどもあり、各球団からも前向きな反応があり、いろいろなアイディアを提案してくれたという。

「各球団の演出やイベントのプロたちが、こんなことをしたり、あんなこともしてみたいと考えてくれている中で、『これを関取にやらせてもいいのか？』といったこともあったんです。

ただ、協会の方も『どんな企画でもご提案していただいてかまいません。できる、できないは双方で相談して決めていきましょう』と言っていただき、非常にやりやすい環境を作ってくださったのがありがたかったです」（森氏）

ライバルはエンターテインメント全般

各球団が他競技のチームとコラボ企画を実施することはあるが、他競技とパ・リーグ6球団とのコラボは今回が初めての試みだったという。各競技がもっと一緒になってスポーツ界全体を盛り上げてきたい、新しいことにもチャレンジしたいと森氏は力説する。

「野球のライバルはサッカーだ、いやバスケだとか、Bリーグが盛り上がってきているけど野球人気はどうなんだ？とか……いろいろと言われたりしますよね。ただ、逆だと思うんです。狭いスポーツ業界だからこそ手を取り合って一緒にやっていかなければいけないと思うんです。強いて言えば、ライバルはエンターテインメント全般であり、可処分時間の取り合いだと考えています。

野球の場合は特に試合時間が長いですし、試合時間が定められているスポーツでもありません。さまざまなエンターテインメントが個々の自由時間を取り合うなかで、スポーツという狭い業界で小さな争いをしていても意味がないんじゃないかと。

もちろん、同じ地域を本拠地とするチーム間の交流も増えていますし、異なるスポーツ間での人材交流の活発化も感じています。例えば、元プロ野球球団職員が他のスポーツのチームやリーグに転職して活躍するケースや、その逆もです。競技の枠を超えた交流などが近年は増えてきていますし、それぞれのノウハウが行き来しているのは有意義なことだと感じています。

昨年の年末には、エスコンフィールドHOKKAIDOで初めてBリーグの公式戦（レバンガ北海道VSシーホース三河）が開催されました。グラウンドの内野エリアにバスケットコートを設置して試合をしたのですが、観客数もBリーグ最多記録を更新するなどとても盛り上がったと伺っています。こういったスポーツの興行を通常の本拠地ではない場所で開催するスペシャルな興行の事例は、アメリカではこれまでもありましたが、日本ではまだ少ないですよね。今後は日本でも増えていくといいなと思います」（森氏）

双方のメリット

コラボ企画をやるからには、双方がメリットを享受できなければ意味がない。協会に対してどのような提案をしたのだろうか。

「パ・リーグの各球場で行われる試合の客数は、平日も含めて1日約2万〜約3万人。レギュラーシーズンは各球団が143試合を戦うため、シーズン中はほぼ毎日どこかの球場で試合が行われています。パ・リーグ6球団とコラボすることで、多くのプロ野球ファンとのタッチポイントが作れますし、大相撲をPRできるメリットがある、といったお話はさせていただきました。

それと、大相撲は今回のような大規模のコラボイベントを実施した前例がなかったようで、『果たしてできるのか』といったお話も上がっていたようです。特定の企業やIP作品とのコラボはあったようですが、関取がいろいろな場所（球場）へ行って企画に参加するようなことはなかったと伺っています」（森氏）

大相撲とパ・リーグというスケールの大きなコラボだからこその苦労もあったようだ。後編では、コラボ実現に向けて最も苦労したことや、想定以上だったというPRの効果などについて聞いている。

画像はこちら



Ⓒ SoftBank HAWKS



©C.L.M.



©ORIX Buffaloes



©SEIBU Lions



©Rakuten Eagles





©H.N.F.

（浜田 哲男 ： スポーツライター）