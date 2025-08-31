メインおかずも副菜も！ みんなのお気に入り「なすといえばコレ」

夏野菜の代表格「なす」

いろいろな調理法や味付けで楽しめるなすは、夏の食卓に欠かせない万能野菜。クックパッドのレシピ検索でも大人気の食材です。特に加熱したなすのジューシーでやわらかい食感は、クセになるおいしさです。

1.ニラだれをたっぷりかけて「なすとカリカリ豚」

カリカリの豚バラ肉＆やわらかいなすという、食感のコントラストが楽しいアイデアおかず。ニラとポン酢で作るたれが、ガツンとアクセントに。



2.味しみしみでトロトロ「なすと厚揚げの煮物」

あっさりと食べられるなすと厚揚げの煮物は、夏にぴったり。口に入れた瞬間、煮汁がじゅわ〜と染み出します。



3.食欲をそそる「なすと鶏肉のガリぽん炒め」

鶏肉と組み合わせた、食べごたえ抜群の炒めもの。にんにくの風味が食欲をそそり、ご飯がもりもり進みます。



4.白だしで手軽に！大葉香る「焼きびたし」

大葉の風味と唐辛子の辛みがアクセントの、いつもとひと味ちがった焼きびたし。よく冷やして味わうのがおすすめ！



5.梅を効かせた甘辛だれで「ハンバーグ」

肉だねに混ぜ込んだなすがジューシーさをアップ。ハンバーグにたっぷり加えた大葉と、梅の酸味が爽やかな甘辛だれが好相性！







煮たり焼いたり炒めたり、どんな調理法ともマッチする「なす」。今が旬のなすをいろいろな楽しみ方で堪能しましょう。