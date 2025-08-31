メインおかずも副菜も！ みんなのお気に入り「なすといえばコレ」
夏野菜の代表格「なす」
いろいろな調理法や味付けで楽しめるなすは、夏の食卓に欠かせない万能野菜。クックパッドのレシピ検索でも大人気の食材です。特に加熱したなすのジューシーでやわらかい食感は、クセになるおいしさです。
1.ニラだれをたっぷりかけて「なすとカリカリ豚」
カリカリの豚バラ肉＆やわらかいなすという、食感のコントラストが楽しいアイデアおかず。ニラとポン酢で作るたれが、ガツンとアクセントに。
あっさりと食べられるなすと厚揚げの煮物は、夏にぴったり。口に入れた瞬間、煮汁がじゅわ〜と染み出します。
3.食欲をそそる「なすと鶏肉のガリぽん炒め」
鶏肉と組み合わせた、食べごたえ抜群の炒めもの。にんにくの風味が食欲をそそり、ご飯がもりもり進みます。
4.白だしで手軽に！大葉香る「焼きびたし」
大葉の風味と唐辛子の辛みがアクセントの、いつもとひと味ちがった焼きびたし。よく冷やして味わうのがおすすめ！
5.梅を効かせた甘辛だれで「ハンバーグ」
肉だねに混ぜ込んだなすがジューシーさをアップ。ハンバーグにたっぷり加えた大葉と、梅の酸味が爽やかな甘辛だれが好相性！
煮たり焼いたり炒めたり、どんな調理法ともマッチする「なす」。今が旬のなすをいろいろな楽しみ方で堪能しましょう。