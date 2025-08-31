56歳・かとうれいこ、27年ぶり写真集「私が1番びっくり」 胸元あらわなカットに反響相次ぐ
「クラリオンガール」出身のタレント・かとうれいこ（56）が30日、自身のインスタグラムを更新。27年ぶり最新写真集『AROUND』（講談社）について、胸元あらわなカットとともに告知した。
【写真あり】セクシー！56歳・かとうれいこ 胸元あらわに
かとうは「27年ぶり?!多分私が1番びっくりしています素敵なチームの皆さんと初めて訪れたオーストラリアで、大人の夏を撮影していただきました。20代を一緒に駆けてきてくれた皆さんはもちろん、同世代の女性にも見ていただきたい、そんな大切な作品です。皆さんにそっと寄り添える様な、時々見返したくなる様な、そんな写真集になってくれたら嬉しいです」と記した。
ファンからは「美しい！」「セクシーですね」「スーパービーナス！」「相変わらず綺麗です」などといった感想が相次いで寄せられている。
かとうは、1969年2月19日生まれ。56歳。埼玉県出身。身長164センチ、1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールやアサヒビールイメージガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在になった。2001年の結婚を機に芸能活動をセーブするが、2012年に11年ぶりに復帰。以降、テレビや雑誌など幅広く出演し、タレント・俳優として活動中。
