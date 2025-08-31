女性らしくかぶれる【キャップ】だけ！

キャップ＝ボーイズライク、スポーティーというイメージが浮かびますが、色やあしらいによって女性らしく使えるデザインもあるんです！

コーデにスポーティーな味付けを加えるとともに、ヘアアレまで手がまわらない日の助っ人としても活躍するので要チェック！



バックに施したビッグリボンは取り外し可能

バックリボンオリジナルロゴキャップ／FRAY I.D

正面から見るとロゴ刺繍をあしらったベーシックなキャップ。だけどバックには艶感のあるサテンリボンを加えて、フェミニンムード漂うデザインにアレンジしています。サイズの調整ができるアジャスターベルトつきで、ヘアスタイルに合わせてキャップのフィット感を変えられるのもポイント。

オフホワイトとベージュはコーデュロイ素材、ブラウンはレザー調の素材でご用意しています。

スポーティーとガーリーがドッキングしたオリジナルキャップ

【USAGI ONLINE限定カラー】Allison Brown Girly Ribbon Cap／ALLISON BROWN

キャップの後ろに同素材のリボンを加えた、キュートなキャップが登場しました。ロゴ刺繍の配色もベイビーカラーで仕上げて、かわいらしさを後押し！ツバが深めのデザインで小顔効果も期待できそう。さらにはすっぴん隠しにも重宝しそうです♡

カラーはネイビー、ブラウン、ベビーピンクの３色展開です。

Chacottとのコラボレーションした上品キャップも！

【Chacott】CAP／SNIDEL

日本のバレエ業界を牽引し続けるブランド・ChacottとSNIDELのダブルネームエンブレム刺繍をフロントに配したエレガントなキャップがお目見え！フロントだけでなく、バックにもダブルネームロゴ刺繍入りのリボンを添えて全方位抜かりなく。こちらのリボンを調整することで、サイズ感を好みにアレンジすることもできるんです。

カラーはグレーとピンクベージュの２色展開。

毎年大人気のコラボレーションキャップがこの秋も登場！

【SNIDEL|NEW ERA®】バリエキャップ／SNIDEL

NEW ERAとSNIDELのコラボレーションキャップの秋カラーがお目見えしました！NEW ERAの人気モデルである9TWENTYに、SNIDELのブランドロゴを配置。ベージュ、ライトピンク、バーガンディ、ネイビー、チェックとSNIDELのアイテムと相性のいい5色をご用意しています。

秋冬コーデにハマるラインナップで展開

エンブロイダリーロゴキャップ／LILY BROWN

ツバの長さとカーブにこだわって、顔まわりがすっきり見えるように仕上げたことで、カジュアルなロゴ入りキャップでも幼く見えないんです。

さらにブラウンのフェイクレザーをバックベルトに起用して、さりげなくヴィンテージ感も漂わせたのがポイント。

ピンクとブラックはコーデュロイ素材、クラシカルなチェックの３色展開です。