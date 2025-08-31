【明治安田J3リーグ】高知ユナイテッドSC 1−2 テゲバジャーロ宮崎（8月30日／高知県立春野総合運動公園陸上競技場）

【映像】高速リスタートからの特大ロングシュート

J3リーグで衝撃のゴールが飛び出した。高知ユナイテッドSCのDF深川大輔が決めた約60メートルの超ロングシュートが話題になっている。

高知は明治安田J3リーグ第25節でテゲバジャーロ宮崎と対戦。0ー2と追いかける展開で迎えた57分、センターサークル付近でMF工藤真人が倒されてFKを獲得した。

ゴールから離れていたこともあり、両チームの選手たちはゆったりとポジションにつく。しかし深川だけが集中力を切らしていなかった。ボールがセンターサークル内でぴたりと止まった瞬間に全速力で近づいて右足でシュート。大きな放物線を描いたボールは、ぐんぐん伸びてゴールへ。最後は飛びついたGK大杉啓の手をかすめてゴールネットを揺らした。

実況の菅江隆一氏は「超ロングシュート！！なんというシュートだ深川大輔！なんとハーフウェイラインの後ろから、リスタートですぐさま狙って、3試合ぶりのチーム得点。衝撃的なゴールだ深川大輔！」と大興奮でこのゴールを伝えた。

深川にとってはこれがJリーグ初ゴール。SNS上でファンたちは「マンガかよ！」「一瞬時が止まった」「これぞ高知の一本釣りシュート」「気づいたも気づいたり、狙ったも狙ったり、決めたも決めたり」「素晴らしいね！虎視眈々と狙ってたな」「神業のようなロングシュート」「まさに、奇襲！！」「この超ロングシュート、凄すぎでしょ！」「画面の外から走ってくる選手が視界に入って、ヤバい！と思ったときにはもう遅かった」「視野の広さや状況判断力含めて年間ベスト確定じゃない」と深川を称えるコメントで溢れた。

またゴールを決めた深川もSNSを更新。「この動画100回は見ました。次は勝利に繋がるゴールを」と動画を添えてコメントしていた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J3リーグ）