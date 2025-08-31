TVアニメ『SPY×FAMILY』Season3が、テレビ東京系列ほかにて10月4日より放送開始されることが決定。あわせてメインビジュアルが公開された。

参考：TVアニメ『SPY×FAMILY』Season3第1弾PV公開 アーニャたちフォージャー家の新規カットも

集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて2019年より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、コミックスシリーズ累計発行部数は3,800万部を突破している遠藤達哉の人気マンガ『SPY×FAMILY』。2023年にはTVアニメSeason2が放送され、同年12月に全国383館で公開を迎えた『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』は、2025年8月25日時点で興行収入63.2億円を記録している。

メインビジュアルは、キャラクターデザインの嶋田和晃による描き下ろし。中心にはアーニャが大きく描かれ、その周りにはロイド、ヨル、ボンドをはじめとするおなじみのキャラクターたちの姿が。さらにSeason3の物語のキーとなるアイテムがちりばめられている。（文＝リアルサウンド編集部）