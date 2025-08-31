「なんて日だ」全得点に絡む２G１A！フランクフルト３戦４発の堂安律が好調ぶりを語る！フライブルク時代との比較も。何が違う？
現地８月30日に開催されたブンデスリーガ第２節で、堂安律を擁するフランクフルトが、町田浩樹が怪我で離脱中のホッフェンハイムと敵地で対戦。３−１で快勝し、リーグ開幕２連勝、DFBポカール１回戦を含めれば、公式戦３連勝を飾った。
今夏にフライブルクから加入した堂安は、４−２―３−１の右サイドハーフで先発。すると、17分に絶妙なコントロールショットで先制点を挙げれば、27分にタイミング良く走り込んで速攻を仕留め、追加点を奪ってみせた。
絶好調の27歳はさらに51分、絶妙なラストパスで19歳の新星ジャン・ウズンの追加点を演出。圧巻の２ゴール１アシストで全得点に絡む大活躍を見せた。
新天地フランクフルトで眩い輝きを放つ堂安は試合後、流暢な英語でインタビューに対応。「とても幸せだ。チームは開幕２連勝で、僕も２ゴールを決めれて、とても良いスタートを切れた」と切り出し、自身の好調ぶりをこう伝えた。
「２ゴール１アシストをマークできたし、コンディションもすごく良い。守備でも良いプレーができた。このチームで気持ち良くプレーできている。フランクフルトにはフライブルクよりも高い目標があり、プレッシャーも大きい。今日も正直プレッシャーを感じていたけど、楽しんでプレーできた」
堂安はまた、インスタグラムを更新し、「２戦２勝。フランクフルトでのブンデスリーガ初ゴール。なんて日だ。代表戦明けにまた会おう！」と英語で綴った。
日本代表の10番は、ドイツ５部のエンガースを５−０で粉砕した、DFBポカール１回戦でも２ゴールをマーク。今季３戦４発と量産態勢に入っている。どこまで数字を伸ばすのか。チャンピオンズリーグも控えるなか、非常に楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】超絶ミドル弾で堂安祭が開幕！圧巻の２G１A→流暢な英語インタビュー
