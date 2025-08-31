ポーランドがホームでユーロバスケット2連勝…得点源ジョーダン・ロイドが終盤に躍動

8月31日にポーランドで開催された「FIBAユーロバスケット2025」のグループフェーズ2戦目。ポーランド代表はイスラエル代表と戦い、30分48秒間にわたってリードを手にしていた。

ただ、残り1分12秒でイスラエルのコーナースリーを許したことで2点を追う展開に。するとポーランドは今夏代表チーム入りを飾ったジョーダン・ロイドが躍動。残り約1分に中央突破のドライブからレイアップを決めて同点に持ち込む。

すると終盤には自ら落としたロングジャンパーのオフェンシブ・リバウンドに跳び込み、ティップショットを決め切って66－64の逆転に成功。最後はデニ・アブディヤ（ポートランド・トレイルブレイザーズ）の3ポイントシュートが外れ、ポーランドが逃げ切りに成功。

29日のスロベニア代表戦に続いて、グループDで2連勝を飾ったポーランドでは、ロイドが5本の3ポイント成功を含む27得点に6リバウンド4アシスト2スティール、マテウス・ポニツカが16得点11リバウンドを残した。

一方、1勝1敗としたイスラエルでは、アブディヤが23得点9リバウンド5アシスト2スティール2ブロックを残すも、悔しい逆転負けを喫した。

試合終盤にロイドが決勝弾となるティップショットを成功[写真]=fiba.basketball

【動画】ポーランド対イスラエル戦のハイライトをチェック！





